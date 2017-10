Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : Les virils TitanMen en mode Kiss & Sex, la super porn star Brent Corrigan harcelé par un fan et Doryann Marguet & co dans un célèbre sauna parisien !

Vendredi 6 septembre à partir de minuit : « 2 Men Kiss » (TitanMen)

Regardez ce qui arrive quand 2 mecs virils s’embrassent. Il suffit parfois d’un baiser pour provoquer une explosion, l’électricité parcourt le corps tout entier et c’est parti pour un moment de passion torride ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des acteurs d’origine et d’âges différents qui allient hyper-virilité et tendresse. La versatilité est de mise, sauf dans la dernière scène où Jason Vario demeure actif. Le duo Adam Ramzi et Alex Mecum est excellentissime.

Liam Fox sort de la piscine et va retrouver le daddy Dallas Steele, œil brillant à la vue de ce corps massif et humide… – Photos : 2 Men Kiss / TitanMen

Adam Ramzi lit un livre confortablement installé sur son sofa. À ses côtés, Alex Mecum, la tête posée sur les jambes d’Adam. Un baiser lie plus intensément les deux hommes… – Photos : 2 Men Kiss / TitanMen

Dirk Caber prend un bain de soleil, tout nu. Il commence à se caresser sous le regard intéressé d’un autre daddy, Anthony London … – Photos : 2 Men Kiss / TitanMen

Jason Vario et Lorenzo Flexx s’enlacent dans la piscine puis sous la douche. Jason baisera ensuite amoureusement Lorenzo … – Photos : 2 Men Kiss / TitanMen

Samedi 7 octobre à partir de minuit : « Ultra Fan » (NakedSword)

L’exclusif de Falcon et camboy star Brent Corrigan annonce qu’il va prendre sa retraite du X. Ça ne plaît pas à tout le monde. L’un de ses fans échafaude un plan machiavélique pour le faire revenir sur sa décision.

Le pinkplus : Thriller pornographique réalisé par Brent Corrigan, Ultra Fan est le film de l’année. L’intrigue, les acteurs, la mise en scène, les scène de sexe, tout est top !!!

Après une intro digne d’un film hitchcockien, Brent Corrigan subit le chantage d’un fan et se voit forcer à baiser avec le livreur de pizza qui sonne à sa porte. Il s’agit du mignon Calvin Banks. L’obligation se fait facilement plaisir… – Photos : Ultra Fan / NakedSword

Contraint de se livrer en solo à des challenges pervers, Brent se voit délivrer un code d’accès à une vidéo. Il y découvre horrifié son assistant, Jack Hunter, ligoté, bâillonné. Apparait alors à l’écran un type à la dégaine patibulaire et vicelarde, Sean Duran. Il semble prêt à commettre le pire. Mais le gros sexe de Jack le sauve. Jusqu’à quand ? – Photos : Ultra Fan / NakedSword

Alors qu’il ignore ce qu’il est advenu de son assistant, Brent est à nouveau forcé à baiser. Cette fois-ci avec deux fans : Dominic Pacifico et Dorian Ferro… – Photos : Ultra Fan / NakedSword

Brent sait désormais où se trouve son assistant Jack Hunter et il court le rejoindre… Il découvre ce faisant les vraies intentions du fan maître chanteur. Il se rend compte également que l’attachement qu’il éprouve pour Jack n’est pas que professionnel… – Photos : Ultra Fan / NakedSword

Dimanche 8 octobre à partir de minuit : « Aqua Twinks » (Ridley Dovarez)

Doryann Marguet, Will Wood et Thiago Monte vont dans un célèbre sauna gay parisien dont l’un des employés, Guillermo Cruz, ne fait pas que laver les douches…

Le pinkplus : L’eau érotise les corps qui sont en plus filmés et éclairés avec sensualité.

