Vendredi 7 avril : « PaperBoy » (Eurocreme)

Dans la banlieue anglaise, les mecs sont hot. À leur contact, un petit livreur de journaux, tout mignon, tout innocent, se découvre gay… Quatre duos et un solo.

Le pinkplus : Version « cut » du film qui se focalise sur les scènes de sexe. Passif filiforme à très grosse bite, Lucas Phelps crève l’écran !

Dans une réserve d’épicerie, Gabriel Phoenix se fait sauter par le TBM Felipe Capuco… – Photos : PaperBoy / Eurocreme

Lors d’une partie de jeu vidéo, Lucas Phelps raconte à Charley Cole qu’il a rencontré pendant son travail un type en caleçon qui lui a posé plein de questions. Ce faisant Lucas bande et Charley aussi… – Photos : PaperBoy / Eurocreme

Le beau Russe Dmitry Osten est déprimé car il n’arrive pas à trouver de job. Kayden vient lui remonter le moral. Sa grosse queue est l’antidote absolue à toute déception !!! – Photos : PaperBoy / Eurocreme

Solo de Felipe Capuco dans la réserve… – Photos : PaperBoy / Eurocreme

Lucas Phelps fait plus que discuter avec l’homme au caleçon, le séduisant Parker Marx… – Photos : PaperBoy / Eurocreme

Samedi 8 avril à minuit : « International Playboys » (NakedSword)

NakedSword recrute ses modèles à travers le monde : embarquez pour un voyage qui vous mènera à Chicago, New York et Londres, avec certains des plus charmants et mieux montés playboys internationaux. Quatre duos.

Le pinkplus : De bonnes intros, les mecs sont bien habillés et parfaitement crédibles en playboys. Le TTBM Rafael Alencar semble défier les lois de la gravité quand il baise Rick York. À noter que le duo Mickey Taylor/Cameron Diggs – qui est aussi présent dans la version DVD du film – n’apparaît plus sur le site de NakedSword pour les raisons rappelées ici.

Très classes dans leurs vêtements bien coupés, Darius Ferdynand et le BelAmi boy Jack Harrer se retrouvent dans une chambre d’hôtel… – Photos : International Playboys / NakedSword

Cameron Diggs et Mickey Taylor sont en ballade en ville. Les chemises blanches ont une envie pressante de se dégrafer… – Photos : International Playboys / NakedSword

Rafael Alencar flâne à Time Square quand il croise le regard d’un passant, Rikk York… – Photos : International Playboys / NakedSword

Kayden Gray et Mickey Taylor. Leur amitié n’est absolument pas platonique. Elle s’exprime aussi dans le sexe !!! – Photos : International Playboys / NakedSword

Dimanche 9 avril à minuit : « HARDGEAR Tied & Bound » (UKHotJocks)

Des mecs attendent leurs dominateurs en harnais. Leur credo : « Baise-moi, mais surtout attache-moi ! » Quatre duos.

Le pinkplus : Yoshi Kawasaki ! À notre connaissance, le seul Japonais porn star gay en Europe. L’Espagnol Allen King est vraiment sexe. Une thématique SM et un esthétisme qui lorgnent vers Hot House.

David Lambert explore de sa bite la bouche de Seb Evans, puis il mate son cul offert avant de le sodomiser ! Au final, une mini-interview des deux bêtes de sexe ! – Photos : HARDGEAR Tied & Bound / UKHotJocks

Jeune Japonais athlétique et tatoué, Yoshi Kawasaki adore se soumettre aux mâles très bien montés tels que Daniel James… – Photos : HARDGEAR Tied & Bound / UKHotJocks

David Lambert aime aussi se faire dominer. Le viril Frank Valencia va bien en profiter… – Photos : HARDGEAR Tied & Bound / UKHotJocks

Le mignon Allen King va intensément se faire baiser par le viril Nick North… – Photos : HARDGEAR Tied & Bound / UKHotJocks

