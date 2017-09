Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : Des amants hors pair, des garagistes bien outillés et des machos en rut !

Vendredi 8 septembre à minuit : « Big Dick Boynanza » (UKNakedMen)

Qui a dit que la taille ne comptait pas ? Neuf mâles TBM réunis pour quatre duos et un solo.

Le pinkplus : Types de mecs variés. Le rouquin Andro Maas et le brun Nathan Raider se kiffent vraiment. Le daddy iroquois Jerry Rayton offre un contraste des plus bandants avec le minet Tim Law.

Rouquin extrêmement sexy, Andro Maas a raison de se laisser séduire par Nathan Raider car c’est un amant hors pair : il prépare son beau cul avec un gode puis le baise en ne manquant pas de lui lécher les pieds ! – Photos : Big Dick Boynanza / UKNakedMen

Il arrive que des personnes déclarées mortes ne le soient pas. Quand l’employé de la morgue Hugo Mex voit une protubérance se dresser sous le drap qui recouvre un certain Taylor Scott, il veut en avoir le cœur net. Il ne sera pas déçu. Non seulement il s’agit d’un sexe qui pulse de vie mais le cul du « revenant » brûle d’être pénétré !!! – Photos : Big Dick Boynanza / UKNakedMen

Luca Costa se branle devant une vidéo quand Dylan Ayrton le rejoint et prend la chose en mains et en bouche… – Photos : Big Dick Boynanza / UKNakedMen

Assis sur un banc au bord de la Tamise, le daddy iroquois Jerry Rayton voit venir un minet aguicheur Tim Law. Le message est clair et il le ramène chez lui pour l’aimer virilement… – Photos : Big Dick Boynanza / UKNakedMen

Le jeune blond et poilu Gabriel Phoenix en mode solo… – Photos : Big Dick Boynanza / UKNakedMen

Samedi 9 septembre à minuit : « Greasers » (NakedSword)

Quand ces mecs ne réparent de vieilles voitures, ils s’occupent des grosses bites des uns et des autres ! Trois duos et un trio.

Le pinkplus : La super porn star Trenton Ducati dans deux scènes assure la réalisation ! Au scénario, au costume et au maquillage, Chi Chi LaRue.

Morose et en train de boire dans le garage, Kyler Ash est rejoint par Kory Houston qui prend une gorgée du breuvage pour le recracher dans sa bouche. C’est loin de déplaire à Kyler. Et les jeunes hommes se roulent des pelles, se sucent et se baisent en toute réciprocité. Arrive Trenton Ducati. S’improvise alors un plan à trois… – Photos : Greasers / NakedSword

Christian Taylor a le look du parfait petit étudiant très propre sur lui, avec des lunettes et un nœud papillon. Mais quand JJ Knight lui dévoile sa très grosse bite, le petit coincé se révèle un pro de la pipe. Et un cul est très accueillant… – Photos : Greasers / NakedSword

Marco Montgomery constate que Trent Ferris n’est pas en forme et qu’il a en plus un œil au beurre noir. Il va commencer par le réconforter de ses baisers et caresses buccales… – Photos : Greasers / NakedSword

Trenton Ducati trouve le nœud papillon de Christian Taylor dans la poche arrière de JJ Knight. Il décide de se le taper. Mais JJ n’est d’accord que s’il nique aussi Trenton… – Photos : Greasers / NakedSword

Dimanche 10 septembre à minuit : « Machos en chaleur » (Macho Factory)

Ça sent fort le sexe, la sueur et la testostérone ! Trois duos et deux trios.

Le pinkplus : Pablo Bravo dans deux scènes. Des acteurs qui transpirent véritablement le sexe par tous les pores !

