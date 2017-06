Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : Des passifs experts en mâles en rut, une bande de niqueurs face à une parodie de tueur en série et des Britanniques accros à la baise en Espagne !

Vendredi 9 juin à minuit : « Power Bottoms » (BlakeMason)

Ces passifs experts n’ont pas besoin de manuel pour savoir comment encaisser les queues gonflées à bloc. Quatre duos.

Le pinkplus : Première scène hyper sexe entre Bruno Bernal et Andro Maas.

Le Brésilien à la peau bronzée Bruno Bernal domine le roux à la peau très claire Andro Maas. Le cul blanc de ce dernier va rougir de plaisir !!! – Photos : Power Bottoms / BlakeMason

Dans une réserve emplie de poussières, le tatoué Mickey Taylor offre sa bouche humide et son cul cambrée au velu Lincoln Gates… – Photos : Power Bottoms / BlakeMason

AJ Alexander a les mensurations XXL parfaites pour Leo D’Cartier… – Photos : Power Bottoms / BlakeMason

Damien Ryder aime les mecs à la peau brune qui kiffent les gars très blancs. Le contraste l’excite. Il sera servi avec le latino barbu Alejandro Alvarez ! – Photos : Power Bottoms / BlakeMason

Samedi 10 juin à minuit : « Scared Stiff » (Naked Sword)

Cinq potes bien chauds se retrouvent pour un week-end dans les bois. Mais très vite, ils apprennent qu’un serial killer rode dans les environs. Vont-ils pouvoir y échapper ? Une partouze et trois duos dont l’un consiste en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Parodie X savoureuse et fun de slashers tels que La nuit des masques et Vendredi 13, sortis en salle dans les années 1970-1980. L’histoire se passe d’ailleurs en 1985. Et voir Jack Hunter en clone de Billy Idol fait immanquablement souffler un vent de nostalgie. Réalisé par Chi Chi LaRue, Scared Stiff a été l’un des films les plus primés aux Grabbys 2017 : meilleur scénario, meilleur second rôle (pour Seth Santoro), meilleur léchage de cul (pour la partouze). Quant à Jack Hunter, il a été élu bite la plus hot et meilleur performeur de l’année, ex æquo avec Wesley Woods, autre acteur de Scared Stiff.

Baise en voiture pour Jack Hunter et Seth Santoro… – Photos : Scared Stiff / NakedSword

Ryan Rose et Colby Keller en mode fellation et bouffage de cul… – Photos : Scared Stiff / NakedSword

Baise sous la tente pour Tom Faulk et Wesley Woods… – Photos : Scared Stiff / NakedSword

Grosse partouze entre Colby Keller, Jack Hunter, Seth Santoro, Tom Faulk, Wesley Woods et Ryan Rose… – Photos : Scared Stiff / NakedSword



Dimanche 11 juin : « Spanish Milk » (UKHotJocks)

En extérieur, sous le soleil ibérique, des Britanniques et Espagnols se croisent et baisent avec fougue. Quatre duos.

Le pinkplus : Sam Barclay est irrésistible en passif disponible à tout plan bourrin. Josh Milk également.

Le daddy britannique Nick North vagabonde dans un lieu de drague. Il aperçoit le mignon Espagnol Josh Milk, déjà à poil et prêt à l’usage… – Photos : Spanish Milk / UKHotJocks

Sam Barclay défend fièrement les couleurs de l’Union Jack en accueillant sans retenue et dans des positions inconfortables la bite dure d’Anthony Naylor… – Photos : Spanish Milk / UKHotJocks

JP Dubois saute son compatriote Jace Tyler… – Photos : Spanish Milk / UKHotJocks

Josh Milk n’en avait pas assez. C’est au tour de la bite d’Anthony Naylor de s’enfoncer en lui ! – Photos : Spanish Milk / UKHotJocks

