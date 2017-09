« Le beau gosse aux yeux bleus, au gros sexe et au cul vorace » comme le surnomment les médias spécialisés porno gay, Colton Grey a fait ses début X en 2013. Sa motivation part du bon sens : « Qui ne voudrait pas se faire payer pour coucher avec des mecs hot ? » Modèle des plus sollicités, il assurera ce samedi 16 septembre un des live shows hard de notre « Opening Night Party » au « Dépôt » (10 rue aux Ours, Paris), soirée exceptionnelle où sera communiquée la liste des nommés aux « PinkX Gay Video Awards 2017 ». Il est aussi l’une des stars américaines de « Paris Perfect« , film en cours de tournage dans la capitale que PinkX coproduit avec NakedSword.

Vu sur PinkX dans :

Les damnés du sexe (avec Caleb King) et Les dieux du sexe (avec Brandon Jones) – Photos : CockyBoys

After Glow (avec Luke Adams) – Photos : Hot House

Hard Medicine (avec Gavin Waters) – Photos : Hot House

Cruising For Ass (avec Marko Carbo et Dylan Knight) – Photos : Hot House

Fuck Me I’m Infamous (avec Cameron Diggs) – Photos : NakedSword

Secrets & Lies (avec Jacob Peterson et Trenton Ducati) – Photos : RockCandy/NakedSword