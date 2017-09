Un physique frais et juvénile n’interdit pas d’avoir une filmographie impressionnante ! L’Anglais Gabriel Cross s’est lancé dans le X il y a déjà 11 ans ! Woaw ! Un vétéran !!! 🙂 Les « Prowler Porn Awards » l’ont à juste titre honoré cette année du prix du meilleur passif britannique. Actuellement en tournage à Paris pour le film « Paris Perfect » que PinkX coproduit avec NakedSword, il fera un live show lors de notre « Opening Night Party » au « Dépôt » (10 rue aux Ours) le samedi 16 septembre. Une soirée exceptionnelle où la réalisatrice mr Pam et la super porn star Théo Ford communiqueront la liste des nommés aux « PinkX Gay Video Awards 2017 ».