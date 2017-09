Bodybuilder et mannequin fitness, l’Italo-américain Johnny V. est depuis trois ans en contrat d’exclusivité avec le groupe Falcon qui comprend Falcon Studios, Raging Stallion et Hot House. Une exclusivité relative car parallèlement il tourne chez AmericanMuscleHunks, label qu’il a cofondé avec son boyfriend acteur porno Joey D., ainsi que pour NakedSword dont le big boss, Tim Valenti, est aussi celui du groupe Falcon. Actuellement à Paris sur le tournage de « Paris Perfect« , une coproduction NakedSword et PinkX où il a une scène avec François Sagat, Johnny sera l’une des stars qui se livreront à des shows hard le samedi 16 septembre lors de notre « Opening Night Party » au « Dépôt » (10 rue aux Ours). Une soirée exceptionnelle où sera communiquée la liste des nommés aux « PinkX Gay Video Awards 2017 ».

