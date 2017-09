mr Pam est LA femme réalisatrice la plus célèbre et la plus primée de toute l’histoire du X gay. Elle a commencé sa carrière en tant que monteuse chez Falcon. C’est là qu’est né son pseudo. En effet, pour Chuck Holmes – le fondateur du légendaire studio – il était impensable qu’une femme puisse monter un film porno gay. John Rutherford, alors réalisateur chez Falcon, a trouvé la solution : « Pamela » se fera appeler mr Pam. Depuis elle a une place unique dans cette industrie, devenant en 2012 la réalisatrice attitrée de NakedSword. Reconnue et respectée pour son travail, elle a été honorée à travers le monde de nombreuses nominations et récompenses lors de cérémonies de remise de prix dont elle assure, parfois, la présentation. Actuellement à Paris pour réaliser le film que PinkX coproduit avec NakedSword, mr Pam sera présente ce samedi 16 septembre à notre « Opening Night Party » au « Dépôt » (10 rue aux Ours). C’est elle qui révélera avec Théo Ford la liste des nommés aux « PinkX Gay Video Awards 2017 ».

mr Pam a été honorée plusieurs fois – directement et indirectement – par les « PinkX Gay Video Awards » :

En 2014, Stalker a été primé meilleur film étranger – Photos : NakedSword

En 2015, la scène de son film Addict qui réunit Christian Wilde et Trelino a reçu le prix du meilleur duo – Photos : NakedSword

En 2016, Brent Corrigan et Adam Ramzi ont respectivement été sacrés meilleur acteur et meilleur new cumer pour leur rôle dans Vegas Hustle et #Workout. Deux films réalisés par mr Pam – Photos : NakedSword