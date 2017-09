« Le plus beau », « Le plus hot », « Le meilleur », « Un rêve devenu réalité », « De magnifiques yeux verts »… Les superlatifs abondent dès lors qu’on évoque Dato Foland. Et on se dit aujourd’hui que lorsqu’il avait représenté la Russie, sa terre natale, à l’élection du « Mr Gay World 2010 », il aurait dû gagner haut la main. Il n’en fut rien. Dato n’en est pas moins devenu dès ses débuts porno en 2013 l’un des modèles gays les plus emblématiques. Installé à Madrid, il sera à Paris pour nous offrir avec son collègue, ami et autre top canon Logan Moore un show torride lors de l' »Open Night Party » au « Dépôt » (10 rue aux Ours). Une soirée exceptionnelle où sera révélée la liste des nommés aux « PinkX Gay Video Awards 2017 ».

Vu sur PinkX dans :

Dato Has A Big Fat Dick (avec Levi Karter) – Photos : Jake Jaxson – CockyBoys

Hung Flip Fuckers (avec Boomer Banks) – Photos : Jake Jaxson – CockyBoys

Topher Has A Big Fat Dick (avec Allen King) – Photos : Jake Jaxson – CockyBoys

Into Darkness (la partouze !) – Photo : Raging Stallion Studios

Dirty Rascals (avec Tommy Defendi) – Photos : NakedSword – BelAmi