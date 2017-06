La nouvelle est tombée hier, en fin de soirée : François Sagat fait son comeback 🙂 Est-ce une surprise ? Non, tant il en évoquait le souhait il y a quelques mois chez nos confrères de Hétéroclite et de Out. La surprise vient du studio où il signe son retour. Ce n’est pas TitanMen, le label californien dont il fut l’un des exclusifs les plus iconiques. Il s’agit de Men, plus précisément son pôle espagnol – le plus prolifique !- dont le réalisateur phare est le multiprimé Alter Sin. François a d’ailleurs été choyé. Les partenaires de ses deux premières scènes sont respectivement le fameux Paddy O’Brian et le super beau mâle Sunny Colucci. Voici les coulisses des tournages assorties d’une interview…

Voici une traduction/adaptation de ce que nous dit François :

Depuis presque cinq ans j’avais arrêté. Mais j’ai décidé de faire mon retour chez Men car c’était la meilleure option d’un point de vue créatif et esthétique. En plus, les mecs sont mon type d’hommes, à la fois classiques et sexy. Ma première des trois scènes faites pour Men s’est tournée très rapidement. Et c’était génial. Il y avait de la tendresse, de l’alchimie… Je ne peux pas me plaindre. Après cinq ans, j’étais un peu nerveux parce que c’est comme pour un sport qu’on n’a plus pratiqué. On perd. Mais là non. Et le réalisateur est formidable. Le titre du film est « Dream Fucker ». Le thème ? Les rêves, les fantasmes et la frontière tenue entre la réalité et l’imagination. C’est très sensuel. On est plus dans l’érotisme que dans quelque chose d’agressif et de vulgaire. Le sexe peut toutefois être percutant… Bien sûr, j’adore mon partenaire, ce qui est très important pour moi. Mais toute l’équipe était aux petits soins. J’étais comme une princesse. (Rires.) Ce que j’aime le plus chez Paddy O’Brian, c’est son très grand professionnalisme, son énergie et son côté fun. Il rend tout plus facile. Et il est parfait.