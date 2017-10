Woah !!! Nous savions que François Sagat faisait depuis plusieurs années des incursions dans la chanson et qu’avec l’artiste Igor Dewe, il s’était déjà livré à quelques performances. Mais les découvrir en live dans la nuit du 30 septembre, lors de la soirée « La Toilette » au « Dépôt », a non seulement été une belle surprise mais une révélation. Malgré un incident technique (un des deux micros est tombé en panne), ce duo était en parfaite osmose avec son public résolument queer. Ils ont été chaudement applaudis au final.

François Sagat (vêtu d’un T-shirt classé X) et Igor Dewe, avant leur live, et pendant…

Et voici un extrait de leur performance…

@SagatFrancois a fait Le show cette nuit à la toilette @LEDEPOTPARIS pic.twitter.com/dRFxBIcrUK — PinkTV (@PinkTVFR) 1 octobre 2017

Si, comme on dit, le goût est le dépôt du savoir, on se risque à qualifier leur mini concert de réinterprétation électro pop du Berlin des années 1930, avec ses chansons « parlées », ses travestissements et ses soldats virils aux mœurs équivoques. Ce faisant, on pouvait aussi ressentir que cette soirée était comme une brèche idyllique dans un monde que menace la montée des « ismes ».

On attend avec impatience un disque et un clip du duo !!!