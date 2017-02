2017 sera-t-elle l’année du grand retour de François Sagat sur la scène médiatique ? Si l’ex-porn star continue activement de développer sa marque de sous-vêtements KickSagat et de faire des live shows, il s’était un peu éloigné des feux de la rampe. Ces deux derniers entretiens dans le magazine américain Out et le gratuit lyonnais Hétéroclite montrent clairement une volonté de revenir sur le devant de la scène médiatique. L’occasion pour lui d’évoquer sa carrière, ses amours, les transformations de son tatouage et un possible comeback dans le porno.

Avec son croissant de lune surmonté d’une étoile à 5 branches tatoué sur le dos, François Sagat a été perçu par beaucoup comme un superbe symbole d’interpénétration des cultures dans le porno gay. Ses fans, qui le suivent depuis ses débuts dans le X – où il avait pour pseudonyme Azzedine ! -, savent en effet que le natif de Cognac n’est ni turc, ni arabe, ni musulman. Mais tout le monde ne le sait pas, ou feint de ne pas le savoir, et certains voient ce tatouage de très mauvais œil. De là à devoir le modifier. Dans une interview qu’il vient d’accorder au média américain Out, Sagat s’explique ainsi sur la récente transformation de son tatouage. Tatouage si emblématique que l’une de ses parties, l’étoile, compose le logo de sa marque de sous-vêtements et de sportwear KickSagat…

Je l’avais fait faire après avoir vu la « Eye » collection d’Alexander McQueen qui s’inspirait des guerriers perses. Je me souviens de ce symbole que je trouvais très graphique, très beau. Sauf qu’avec le temps, les gens lui ont donné une portée religieuse, chose qui ne m’intéresse pas. J’ai reçu des menaces d’un extrémiste bizarre. Alors j’ai décidé de changer ce tatouage parce que je ne veux avoir aucun symbole religieux sur mon corps. Désormais il ressemble à une lune entourée de trois planètes. Mais j’ai des commentaires sur Instagram du genre : « Tu tournes le dos à tes frères, etc. » Les gens sont mal informés, c’est le problème.

François Sagat

Avant / Après – Photos : Twitter

Dans un entretien qu’il a donné au numéro de janvier 2017 d’Hétéroclite, Sagat ne mâche pas ses mots sur les intégristes religieux de tout bord, « ces crétins qui nous pourrissent la vie ».

L’année 2017 semble d’ailleurs marquée par sa volonté de reprendre le contrôle de sa vie et de ses envies. Honnête avec lui-même, il fait le constat doux amer que son exposition mainstream, notamment lors de la sortie en salle de cinéma de Homme au bain de Christophe Honoré, ne lui a pas apporté les rôles qu’il aurait souhaités. Alors il compte bien persister et signer là où il sait qu’il est comme un poisson dans l’eau. Le porno ? Il continue ses live shows et un comeback serait imminent. On a vraiment hâte !! La mode ? Ses sous-vêtements KickSagat sont un succès. Sa présence aux côtés d’artistes underground ? On le verra prochainement dans le clip de la provocante chanteuse d’origine iranienne, Sevdaliza. – Photo : Instagram



Quant à ses amours, il a cette lucidité de bien se connaître. À 37 ans, il sait qu’il est fait pour dormir seul dans son lit et n’en souffre plus. Il révèle toutefois qu’il a cinq/six mecs qu’il baise une fois tous les trois/six mois. Et c’est très bien comme ça.