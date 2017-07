Le comeback porno de François Sagat s’avère particulièrement réfléchi et exigeant tant les noms associés sont porteurs d’une plus-value artistique et sexuelle. Ce week-end est tombée l’information qu’il est en tournage à Berlin dans une production CockyBoys réalisée par Bruce LaBruce ! Sept ans après « L.A. Zombie » dont le premier rôle était justement interprété par François, le réalisateur canadien revient lui-même dans le porno gay…

Il y a sept ans sortait L.A. Zombie…

En novembre de l’année dernière, lors de la carte blanche que lui avait offert le club parisien Salò, LaBruce avait retrouvé avec plaisir François. Parmi ses autres invités, une certaine Béatrice Dalle ! – Photo : Bruce LaBruce

Cette fois-ci les retrouvailles entre le Canadien et le Français se font en Allemagne et sont pornographiques. François est au casting de The Purple Army Faction, un des quatre courts métrages que réalise LaBruce au sein de CockyBoys. L’objectif que s’est donné le réalisateur est de travailler à partir de scénarios ambitieux, du genre de ceux qui avaient donné ses lettres de noblesse au porno gay des années 1970. Les partenaires de François sont Dato Foland, Levi Karter et Arad WinWin (alias Arad). Woaw !!! Que du très, très bon ! – Photos : Bruce LaBruce

Une question évidente se pose : sachant que son comeback attire les producteurs porno, que NakedSword compte parmi les studios les plus intéressants et awardisés du moment et que François ne peut y être insensible, sera-t-il au casting du film parisien que Mr Pam réalisera à Paris en septembre pour NakedSword ? On se met à rêver…