Lundi dernier, Gabriel Clark (29 ans) a annoncé la fin de sa carrière X sur son compte Twitter : « 50 000 followers, c’est un sacré accomplissement. J’ai passé des moments merveilleux mais maintenant je dois y mettre fin. Je ne tournerai plus et je vais bientôt arrêter mes tweets. » La seule explication donnée par la super porn star québécoise est de nature spirituelle : il veut entreprendre une quête. Par la suite, il recherchera un boulot classique. Et face à la multitude de fans éplorés, il leur dit : « Ne soyez pas tristes pour moi, mais heureux de ce que je vous ai apporté. »

Une carrière porno gay débutée en 2010 chez COLT et chez NextDoorStudios sous le pseudonyme de Gabriel Lenfant, des passages remarqués chez MenOfMontréal et Men, Gabriel Clark a surtout travaillé chez CockyBoys dont il fut plus d’une fois un exclusif. GayEroticVideoIndex lui crédite plus de 70 scènes tournées pour le studio new-yorkais ! Il a notamment eu pour partenaires de tout premier choix : Jake Bass, Allen King, Liam Riley, Colby Keller, Damien Gunn, Kris Karr, Darius Ferdynand, Levi Karter et Carter Dane. – Photos : CockyBoys

Carter Dane, dont leur duo se trouve dans le film Let Them Eat Cake diffusé toute la semaine sur la live TV de PinkX.FR, s’est fendu de ce tweet :

@Gabriel__Clark Tu vas beaucoup nous manquer… 😢 Carrière remarquable. Tu peux en être fier. Très bonne continuation. Et merci à toi. 🙌❤️✌️✨ — × (@carterxdane) 18 avril 2017

Prix du meilleur actif aux « PinkX Gay Video Awards 2016 », Gabriel était présent à Paris, lors de la cérémonie. On se souvient encore que sur le podium, il avait mimé son déhanché qui a fait sa réputation de super bon coup. Aux USA, son nom est d’ailleurs devenu un verbe. Se faire baiser par lui, c’est être « clark’ed ». – Photos : PinkX et Twitter

Rappelons enfin que le beau Québécois a plus d’une fois fait l’objet d’émissions TV et d’articles sur PinkX (comme ici et là) tant sa vie professionnelle et familiale est atypique.