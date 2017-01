« North America First ! » Comme les années précédentes, les Oscars de l’internet gay mondial que sont les « Cybersocket Awards », ont décerné mardi soir à Hollywood la quasi totalité des prix à des Nord-Américains. Aucun des quelques Français nommés n’a été primé. Pour se faire une idée de l’ambiance, les caméras de QueerMeNow étaient présentes. Voici une vidéo où l’on découvre que la scène ne fut pas sans danger pour Jake Jaxson et Dominic Pacifico : ils ont lourdement chuté…

Voici la liste complète des lauréats. Dans la catégorie « Surfers choice Awards », le vote du public :Flirt4FreeQueer Me NowFleshjackCockyBoysPierre FitchBiLatinMenAsianBoyNationFlavaWorksMen4RentNowMenAtPlayKinkMenMormonBoyzGrindrSuperMenNextDoorRawMasseurFinderMeilleure personnalité : Bianca Del RioKyle RossNakedSwordOne Erection: The Un-Making of a Boy Band – CockyBoysEvan Parker & Tyler Hill dans Sweethearts – Helix StudiosCarter DaneBatman V Superman: A Gay XXX Parody – MENGary Jackson

Dans la catégorie « industry choice awards », choix des professionnels :

Meilleur nouvelle entreprise : NakedSword Film Works

Meilleur producteur de contenu : ChaosMen

Meilleur professionnel de l’année : Cathy Beardsley

Meilleure source pour les webmasters : FUBAR Webmasters

Meilleur programme d’affiliations : Adult Webmaster Empire

Meilleure entreprise d’encaissement : CCBill

Meilleure entreprise d’encaissement alternatif : OrbitalPay/GET

Meilleure entreprise d’hébergement : Red Apple Media

Entreprise innovante de l’année : Chaturbate