PinkTV.FR et KMBO vous offrent 5 DVD du film « Jours de France », le road-movie Grindr signé Jérôme Reybaud avec Pascal Cervo. Pour tenter votre chance, remplissez le formulaire ci-dessous :

JOUR DE FRANCE NOM * PRENOM * ADRESSE * CODE POSTAL * VILLE * En participant, j'accepte de recevoir des informations sur les services de PinkTV * OUI Envoyer

L’histoire : Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de son Alfa Roméo, il traverse la France, ses plaines, ses montagnes, sans destination précise. Pierre utilise Grindr, une application de son téléphone portable qui recense et localise pour lui les occasions de drague. Mais Paul y a recours aussi pour mieux le suivre. Au terme de quatre jours et quatre nuits de rencontres – sexuelles ou non – parviendront-ils à se retrouver ?

« Jours de France » sort en DVD le 5 septembre chez KMBO dans une édition collector contenant de nombreux bonus dont une longue interview du réalisateur Jérôme Reybaud ainsi que des scènes coupées.