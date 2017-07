Mercredi 5 juillet, Océanerosemarie investit le grand écran avec son premier film « Embrasse-Moi ! », une comédie romantique aussi drôle que touchante qu’elle a co-réalisée avec Cyprien Vial. Aux côtés de notre lesbienne invisible préférée, on retrouve la délicieuse Alice Pol mais aussi quantité de seconds rôles comme Michèle Laroque, Nicole Ferroni ou encore les deux compères de la série « Dix pour cent », Laure Calamy et Gregory Montel. Pinktv.fr et Haut et court vous offrent la possibilité de gagner 10 X 2 invitations. Pour tenter votre chance, remplissez le formulaire ci-dessous !

L’histoire : Océanerosemarie déborde de vie, d’amis et surtout d’ex-petites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile, la « cette-fois-c’est-vraiment-la-bonne » femme de sa vie ! Même si elle ne lui a pas vraiment demandé son avis… Il est temps pour Océanerosemarie de grandir un peu pour réussir à la conquérir. En sera-t-elle seulement capable ?

« Embrasse-Moi ! », une film de Océanerosemarie et Cyprien Vial.

Distribué par Haut et Court

Sortie en salles le 5 juillet 2017.