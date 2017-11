Double actualité française pour le mangaka Gengoroh Tagame qui témoigne de sa notoriété plurielle : son exposition de dessins hardcore du 3 au 15 novembre à ArtmenParis Galerie et sa présence ce samedi de 15h à 17h30 au « 4e Salon BD & Images LGBT de Paris ». Tagame y vient en dédicace du 4e tome de son manga « Otôto no Otto » paru en français aux Éditions Akata sous le titre « Le mari de mon frère« . Lors du vernissage de son exposition, nous l’avons rencontré et posé quelques questions. Bruno, son traducteur chez Akata, a été notre précieux interprète…

Prix d’excellence dans la catégorie manga du prestigieux 19e Japan Media Arts Festival en 2015, nommé dans la sélection officielle du Festival d’Angoulême 2017, « Le mari de mon frère » est un succès tant critique que commercial. Ce faisant, tu as atteint un nouveau public. Des enfants et des adolescents notamment. Sur les ondes de France Culture, une jeune lectrice n’a ainsi pas manqué de parler avec enthousiasme de ton manga. Comment ce succès t’a changé personnellement et professionnellement ?

Gengoroh Tagame : Ce succès me touche beaucoup et m’ouvre de nouvelles possibilités. En tant qu’artiste, ça me permet de faire beaucoup d’autres choses que je ne pouvais pas faire auparavant.

Le mari de mon frère. L’histoire se passe au Japon, de nos jours. Yaichi, qui élève seul sa fille Kana, accueille chez lui Mike, le mari de son frère jumeau Ryoji décédé un mois plus tôt. Pour ce muscle bear canadien fan de culture japonaise, c’est le premier voyage sur la terre natale de son défunt époux. Il veut découvrir tout ce dont il lui avait parlé et se trouve une famille…

Est-ce que cela veut dire que tu vas de moins en moins faire de mangas et d’illustrations porno, genre qui t’a fait connaître, pour te consacrer à des mangas gays mainstream ?

Gengoroh Tagame : Je n’ai pas du tout l’intention d’arrêter tout un pan de ma carrière. En parallèle au « Mari de mon frère » je continue de dessiner des mangas gays hardcore dans des magazines. Je n’ai jamais arrêté et ne compte pas le faire, quand bien même je pourrais dessiner simultanément d’autres nouvelles séries grand public.

Heureux de le savoir. Et pour finir une question perverse : Est-ce que pour toi-même, juste pour le plaisir, tu as dessiné les ébats de Mike et Ryoji ?

Gengoroh Tagame : Non ! Et ça ne m’est pas venu à l’idée. (Rires.)

Exposition TAGAME

Du 3 au 15 novembre 2017

ArtmenParis Galerie

Gengoroh Tagame en dédicace au 4e salon BD & Images LGBT Paris

Organisé par LGBT BD, Librairie Les Mots à la Bouche et Akata

Samedi 4 novembre de 15:00 – 17:30

Mairie du 4e arrondissement de Paris

75004 Paris

