C’est dimanche que le chanteur-compositeur est mort d’une crise cardiaque dans sa demeure située à l’ouest de Londres. Il avait 53 ans. Auteur de plusieurs tubes internationaux, au départ au sein du duo Wham! puis en solo, il fut l’une des icônes de cette pop britannique matinée de soul, de disco puis de house. Son coming-out en 1998 ne fit que confirmer ce que les nombreux fans gays devinaient sur la vie intime de celui qui restera le « beau barbu aux mèches décolorées ». RIP. Décidément après Prince, David Bowie ou encore Pete Burns, l’année 2016 est bien noire pour les icônes de la musique 🙁



Wham ! Wham Rap! (Enjoy What You Do?) (1982)

Wham! – Last Christmas (1984)

Wham ! – Wake me up before you go-go (1984)

George Michael – I Want Your Sex (1987)

George Michael – Faith (1987)

George Michael – Freedom ! 90 (1990)

George Michael – Do You Really Want To Know (1992)

George Michael – Killer (Papa was a Rollin Stone) (1993)

George Michael – Jesus to a child (1996)

George Michael – White Light (2012)