Ce film nous rappelle nos premiers émois, la découverte du sentiment amoureux. Heartstone un été islandais, impressionne aussi par ses paysages somptueux et sa photo parfaite.

Christian et thor passent leurs vacances dans leurs villages de pêcheurs natals entre rumeurs, la bande de caïds qui les harcèlent. Christian, le beau blond qui cache son jeu avec sa timidité. Thor quant à lui vit bien son adolescence. Cet été va tout changer et leur relation.



Drame et intensité érotique

Tout au long de ce premier film islandais, la tension ne cesse de grandir, la beauté et les corps se dévoilent. La naissance des sentiments sont montré en finesse et sans lourdeur. Ici, tout est suggéré tout en nous donnant des scènes d’une intensité dramatique et érotique plus qu’exceptionnelle. Toutes les parties prenantes de la vie de tous les jours.

Au delà des personnages ce sont bien les paysages et la photo du film qui nous font réellement voyager à travers une Islande rurale, la nature est sauvage, rose, verte, l’eau et la neige sont partout.

Hearstone un été islandais

Sortie le 27 décembre