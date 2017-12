Quand le rêve devient cauchemar ! Deux cas médicaux ont dernièrement fait l’objet d’articles dans des revues scientifiques (voir ici et là). À chaque fois il a été question d’une jouissance aux effets très problématiques…

Jouir à en devenir aveugle

Un jeune homme de 29 ans s’est retrouvé à l’hôpital car il avait perdu la vue à un œil. Il avait précédemment eu un rapport sexuel intense. Or il s’avère que les médecins ont trouvé trace d’une hémorragie oculaire. Retenir son souffle durant un orgasme peut effectivement produire une augmentation soudaine de la pression veineuse rétinienne qui elle même provoque une rétinopathie hémorragique. Heureusement la cécité est momentanée. Quelques autres cas ont été répertoriés et on ne peut s’empêcher de se dire que la légende selon laquelle la masturbation rendrait aveugle a pu reposer sur une réalité 🙂 Mais rappelons-le, cela n’aurait été que temporaire !!!

Jouissance prostatique incontrôlable

Âgé de 63 ans, un homme très porté sur le sexe a décidé de se faire plaisir lui-même en s’achetant un butt plug tout en utilisant du tadalafil, un médicament qui traite les troubles de l’érection. Or la jouissance prostatique fut si évidente et satisfaisante qu’il en est devenu accro et qu’en se conditionnant il arrivait même à jouir à la commande. Premier problème : même en ne stimulant plus la prostate il en était arrivé à jouir du cul sans pouvoir se contrôler. Il était obligé de mettre un préservatif pour contenir ses pertes de foutre. Second problème : ses spasmes extatiques ont fait ressurgir une douleur au cou qu’il avait eue suite à une précédente blessure. Aujourd’hui le patient en a fini avec ce trouble en reprennant une activité sexuelle non plus solitaire.