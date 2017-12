Tous les acteurs porno n’ont pas le même statut, ni la même reconnaissance. Le TitanMan Jesse Jackman est ainsi « l’intellectuel », celui qui écrit régulièrement au HuffingtonPost. Son dernier article en date, « Nine More Porn Stars Who Are Probably Smarter Than You » (« Neuf autres porn stars qui sont probablement plus intelligentes que vous ») a toutefois déplu à beaucoup de monde. S’il a le but louable de démontrer que les acteurs porno n’ont pas le QI d’une huître, ce texte a par exemple profondément blessé Hugh Hunter. Il s’est fendu – avec son cher et tendre Dolf Dietrich – d’une lettre ouverte et de tweets incendiaires qui mettent fin à leur amitié avec Jackman et son mari Dirk Caber.

Depuis novembre dernier, Hugh Hunter compte parmi les personnalités marquantes de l’industrie du X. Sa décision de se retirer de la liste des nommés aux GayVN Awards afin de protester contre leur vision raciale discriminatoire a eu un écho médiatique énorme. En clair, il disait son refus viscéral de cautionner des Oscars du X où les acteurs noirs, latinos ou asiatiques ne se retrouvaient nommés que dans la seule catégorie « meilleure scène ethnique ».

The @gayvn awards announce nominations including a BEST ETHNIC SCENE category for black, Latin, and Asian models. Meanwhile none are nominated as best actor or supporting actor. My response, “…I am respectfully declining my nominations in all categories…” Full letter here. pic.twitter.com/CQPxZFRuZ6 — Hugh Hunter (@theHughHunter) 25 novembre 2017

Les organisateurs des GayVN Awards se sont excusés et ont reconsidéré leurs catégories.

Mettons-nous maintenant à la place de Hunter : il apprend que son collègue et ami Jesse Jackman a écrit un article sur neuf porn stars intelligentes. Il se dit qu’il pourrait bien y figurer vu qu’il est lui-même multi-diplômé, qu’il est aussi chanteur dans des cabarets et que surtout il a marqué l’industrie du X par sa prise de position argumentée et imparable. Or il y est absent. Ce ne serait pas bien grave sauf qu’il y des noms qui eux sont présents et qui ne passent pas. Hunter s’est senti trahi et l’a mauvaise.

Dans l’article Nine More Porn Stars Who Are Probably Smarter Than You, il y a le bouc émissaire idéal : Colby Keller ! Sa détestation de Hillary Clinton et son appel à voter pour Donald Trump dont les décisions inspirées par l’extrême droite américaine mettent notamment à mal la communauté gay, font qu’il suscite constamment des appels au boycott. Hunter a ainsi le bon rôle en disant qu’il est heureux de ne pas figurer dans l’article et ne pas être ainsi associé à un type qui par sa prise de position n’est pas un exemple pour les gays.

To anyone interested. I stand by what my husband @DolfDietrich and I have stated. A lesson learned. You cannot trust business acquaintances who you are friendly with. Thank you for reading. pic.twitter.com/6d6gT7ev6X — Hugh Hunter (@theHughHunter) 20 décembre 2017

La réponse de Jackman faisant le distinguo entre la politique et l’intelligence est inaudible. D’autant que le TitanMan, dans sa grande « analyse stratégique », avait appelé à voter pour Trump lors des primaires afin qu’il soit le candidat républicain opposé à Clinton qui aurait été du coup sûre de gagner la présidentielle. Ouais… on a vu le résultat ! ☹

Bien souvent ce qu’on expose cache des choses qui touchent une corde hyper sensible. Notre hypothèse, c’est que ce n’est pas la mention de Colby Keller dans l’article de Jackman qui a le plus irrité Hunter, mais celle de « l’irréprochable » Sean Zevran. Dans un article sur EFNIKS daté du 8 décembre, le métis super porn star et diplômé en philosophie avait émis des doutes sur la sincérité de Hunter. Sa motivation n’aurait pas été la cause antiraciste, mais se faire de la publicité, son retrait de la liste des nommés aux GayVN Awards ne lui coûtant rien car il savait qu’il n’aurait que très peu de chance d’avoir un prix. Hum… Pas très sympa. Et Hunter n’avait pas du tout apprécié et lui avait renvoyé l’ascenseur par ce tweet :

L’industrie du porno et ton univers impitoyable !!! Jesse Jackman et Hugh Hunter ont tourné ensemble chez TitanMen. C’était en 2015 dans Blue Collar Ballers et ils s’appréciaient alors…