Alors que le décès de Johnny Hallyday suscite les hommages que l’on sait – on a tous quelque chose de Johnny – une autre mort, au même moment, donne lieu à une avalanche de commentaires et d’articles. August Ames, jolie Canadienne de 23 ans et super porn star du X hétéro, s’est pendue le 5 décembre. Son suicide intervient quelques jours après qu’elle ait été prise à partie pour un tweet homophobe. Avant de mourir, elle a posté : « Fuck y’all ». Ce drame pourrait bien mettre à mal l’unité – de façade ? – entre le X hétéro et le X gay dans l’industrie du X américain. Pire, il donne voix aux plus réactionnaires qui incriminent le « lobby gay » et ses porn stars d’avoir tellement humilié la jeune femme qu’elle se serait suicidée. Parmi les grands noms aujourd’hui vilipendés : Jaxton Wheeler, Ryan Rose, Logan Moore, Austin Wilde, Trenton Ducati… et Str8UpgayPorn. Bien sûr, ces mêmes se défendent en disant qu’ils ne voulaient pas qu’elle en arrive à une telle extrémité et que s’ils avaient su qu’elle souffrait de dépression – différents proches en témoignent -, ils se seraient exprimés autrement.



On ne cesse de le répéter. Communiquer via les réseaux sociaux est à double tranchant. Si ça renforce le lien qu’on peut avoir avec ceux qui nous apprécient, cela expose aussi à la critique. Voire à un torrent d’insultes. Les répercussions peuvent être dramatiques si elles ciblent juste et qu’elles nous renvoient à nos propres failles.

Qu’avait tweeté August Ames le 3 décembre ?

« Quelle que soit la performeuse qui me remplace demain chez EroticaX, qu’elle sache qu’elle tourne avec un mec qui a fait du gay. Connerie, pour ce que j’en pense. Est-ce que les agents n’en ont rien à faire de ceux qu’ils représentent… »

Tout de suite elle a été accusée d’homophobie. Ce à quoi elle a répondu :

« NON, je ne suis pas homophobe. La plupart des filles ne veulent pas tourner avec des mecs qui font du gay, pour leur santé. C’est en tout cas comme ça que cela marche avec moi. Je refuse de faire encourir des risques à mon corps. Je ne sais pas ce qu’ils font dans leur vie privée. »

Que n’avait-elle pas dit ! « Stupide », « Naïve », « Idiote », « Inculte », « Pute »… Elle a encore essayé de se défendre en disant que ces propos sortaient de leur contexte, et on a déterré le passé de son mari Kevin Moore, ex-acteur porno qui a fait du bi, et d’acteurs avec lesquels elle avait déjà tourné qui avaient fait du gay.

Son dernier tweet daté du 5 décembre est : « Allez tous vous faire foutre ! »

Nul n’est obligé de le faire après les propos qu’elle a tenus et d’aucuns jugeront qu’il n’y a pas à compatir. Mais en essayant de se mettre à sa place, on sait qu’elle avait forcément des complexes. Qui n’en a pas ? Toute jeune déjà dans l’industrie du X – elle a commencé en 2013 -, August Ames n’avait en rien le cursus universitaire d’une Katsuni ou d’une Ovidie. Sans doute même avait-elle fait sienne l’idée que les études n’étaient pas faites pour elle. Ses professeurs, camarades de classe, petits amis voire parents le lui avaient bien fait comprendre à travers des notes sévères, des surnoms abétifiants et des considérations peu agréables. Imaginons que tout cela soit vrai et qu’elle avait tenté de gagner en confiance en soi à travers sa métamorphose en bombe sexuelle. Sur le papier, elle avait parfaitement réussi ! Plus d’une fois elle avait gagné des Awards du X, elle tournait dans des super productions et ses fans l’adulaient. Mais avant de poster ce tweet qui a tout précipité, son assurance était déjà minée par les critiques sur son physique qu’elle lisait continuellement : « Tu deviens grosse », « T’es horrible depuis que t’as refait tes lèvres », « T’étais mieux à tes débuts », etc. Elle avait su jusque là encaisser. Mais cette fois-ci, être publiquement vue comme la fille la plus stupide au monde, c’était trop. Plus rien ne l’attachait dorénavant à ce monde.

Les mots ne font pas seulement que blesser, ils peuvent aussi tuer…

Et le tweet de Jaxton Wheeler qui recommandait à August Ames de prendre du cyanure est celui qui suscite le plus l’indignation. Même Newsweek en parle.

Tout cela est très triste. Surtout que désormais ce sont ceux qui l’ont humiliée qui se font incendier pour leur acharnement et cruauté. De là à les pousser eux aussi au suicide ?…