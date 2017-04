Révélation du label FrenchTwinks, le très mignon – et irrésistible ! – Abel Lacourt est ce soir sur PinkX la tête d’affiche d’un best of de quatre scènes à son nom. Pour l’occasion, il nous a accordé une interview exclusive… 🙂 🙂

Abel, une question classique pour commencer : qu’est-ce qui t’a décidé de faire du porno ?

J’ai voulu me lancer dans le porno, dans un premier temps, par nécessité d’argent. Mais j’avais quand même de fortes envies de découvrir ce milieu. J’aime jouer de mon charme, j’aime plaire et j’aime le sexe, alors le porno ne pouvait que me convenir. En voyant la tournure que prend mon parcours, l’envie d’argent n’est plus là. Mais celle de grandir et d’aller plus loin encore a pris le dessus.

Comment as-tu fait pour entrer dans le monde du porno?

J’ai été contacté directement par Antoine Lebel, le producteur de FrenchTwinks via Twitter. J’avais un premier compte où je tweetais déjà des photos de moi. J’ai échangé quelques messages avec lui, puis j’ai envoyé ma candidature sur leur site – ce qui n’était qu’une formalité puisque Antoine savait à quoi je ressemblais et avait déjà quelques infos sur moi. Pour finir, je l’ai eu au téléphone pour confirmer ma venue sur mon premier tournage.

Quelle a été ta première scène ?

À mon arrivée dans l’ancienne maison FrenchTwinks située à côté de Melun, j’ai tourné une première scène avec Baptiste Garcia intitulée « Après le sport, le réconfort ! ». J’étais très stressé, d’autant plus que nous étions en live. Le live + les caméras pour un débutant, ça peut être assez déstabilisant. Mais finalement, j’ai vite été mis à l’aise…

Après le sport, le réconfort ! avec Baptiste Garcia…

Ce petit stress mis à part, ce tournage ressemblait-il à ce que tu imaginais ?

Pas du tout ! J’imaginais un énorme studio avec plein de gens tout autour. Finalement, j’ai découvert une ambiance chaleureuse, conviviale, avec une équipe sympa. Tout ça réuni dans une petite villa. Et seulement deux personnes qui s’occupent des photos et du tournage. C’était en fait beaucoup moins stressant que dans mon imagination.

Est-ce que tu regardes toi-même du porno ? Si oui, quel type de scènes t’excite le plus ?

Je regarde de temps-en-temps du porno, mais il s’agit d’extraits sur Twitter ou ailleurs. Les scènes avec des acteurs noirs ou métis m’excitent tellement. Ça m’arrive aussi d’être excité par des scènes de bondage.

Est-ce qu’il y a des porn stars qui sont pour toi des modèles ? Avec qui aimerais-tu tourner ?

Alors non, je n’ai pas de modèles à proprement parler. Mais je retiens un nom, un nom qui me vient à l’esprit quand je lis cette question. C’est Johnny Rapid. Il joue bien son rôle de passif ! J’aime beaucoup les acteurs de Helix Studios. Mais plus particulièrement Blake Mitchell avec qui j’aimerais avoir l’occasion de tourner ainsi que Kevin Warhol. Tous les deux des beaux gosses…

Pourquoi travailles-tu seulement avec FrenchTwinks ?

Parce que c’est l’une des seules, voire la seule production française à faire du porno de qualité et à se donner les moyens d’aller plus loin. FrenchTwinks a des ambitions et ça me donne vraiment la motivation et l’envie de ne pas les quitter. Puis, c’est comme une famille. C’est toujours agréable de retrouver toute l’équipe lors des tournages.

D’autres avantages d’être un FrenchTwink ?

En étant FrenchTwink, je représente le Porno Gay Français en France mais aussi à l’étranger ! C’est plutôt gratifiant. Du porno safe, propre, et beau qui commence à être reconnu dans cette dure industrie. Des tournages qui ont lieu sur la Côte d’Azur, au soleil. Les transports et logements gratuits lors des tournages. Une bonne ambiance, du plaisir, des découvertes et mêmes de vrais délires. Des interviews, des invitations à des soirées, des soirées « Fans » organisées. Que demander de mieux ?

Quels sont tes rapports avec les autres FrenchTwinks ? Est-ce de l’amitié, de l’amour, de la rivalité ? Ou tout ça un peu à la fois ?

C’est un peu tout ça à la fois. On s’apprécie tous, on rigole tous ensemble, on peut parfois s’aimer mais il faut toujours donner le meilleur de soi-même sur les tournages ou non. Donc oui, il y a pas un peu de rivalité, ce qui n’est pas malsain du tout. Une amitié sincère est née avec Paul Delay, mais c’est rare que je considère les autres acteurs comme de vrais amis.

Abel Lacourt a notamment déjà tourné avec Paul Delay dans Fist Fucking entre minets…

Quelle est ta scène FrenchTwinks préférée ?

« Euro Foot 2016 » avec Robin Castel. J’ai beaucoup aimé tourner cette scène. Le thème était vraiment sympa et Robin Castel aussi, dans tous les sens du terme…

Euro Foot 2016 fait partie des quatre scènes d’Abel Lacourt, diffusé ce soir sur PinkX et toute la semaine sur la live TV de PinkX.FR

Aurais-tu un boyfriend ? Quel est ton type de mecs et que doit-on faire pour te séduire ?

Je n’ai pas de boyfriend, malheureusement ! J’ai une préférence pour les mecs blonds, un peu musclés et un peu bronzés. Si l’on veut me séduire, il faut être vraiment séducteur, attentionné et être plutôt direct. J’ai du mal avec les mecs qui ne sont pas sûrs d’eux. Il faut être classe et avoir de l’humour. Et surtout savoir dissocier le porno de la réalité.

Tu es versatile, y a-t-il quand même une position que tu préfères ?

Je suis effectivement versatile, mais avant d’intégrer l’équipe FrenchTwinks, j’étais seulement passif parce que je restais dans ma zone de confort. La position du missionnaire me plaît en étant actif, et en étant passif j’aime être sur le ventre.

Quel est ton point fort sexuel ? Ce qui fait que tu es un bon coup ?

Ma jeunesse, ma fougue sexuelle, mon envie et mon ouverture d’esprit…

Bon, ça en fait quatre mais c’est pas très grave, si ?

(Rires.) Quels sont tes passions et hobbies ?

J’aime le dessin et la danse. J’aime aussi faire la fête, voyager et rester glander sur mon tél ou mon pc. Je veux profiter de la vie au maximum et découvrir le maximum de choses.

Tu vis en Bretagne. Comment sont les mecs là-bas ?

Y a des Bretons mignons avec leurs marinières, ahah!

Aurais-tu un petit secret sexy et fun à nous révéler sur toi ?

Je dors tout le temps nu. C’est bon pour la santé à ce qu’il paraît.

Abel Lacourt, un irrésistible FrenchTwink qui inspire la joie de vivre et la baise de qualité !!!