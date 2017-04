Pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de le voir, Daniel Hellman est de retour à Paris pour présenter son « Traumboy » au centre culturel suisse dans le cadre d’une carte blanche au Festival Extra Ball. Ce spectacle atypique qui tient autant de la confession que de la performance interactive est une plongée brillante dans l’intimité d’un travailleur du sexe. Nous avions eu le plaisir de le rencontrer l’été dernier lors du Festival Off d’Avignon. Voici quelques morceaux choisis :



Quel est le point de départ de « Traumboy » ?

Je suis parti de la représentation des travailleur-ses du sexe dans les médias ou dans les arts. Souvent, ils sont montrés comme des victimes, des malheureux. Il y a aussi le cliché des prostitués de luxe qui ont une vie glamour avec quand même, dans le fond, quelque chose de brisé. Alors qu’en fait, les travailleur-ses du sexe sont des gens normaux. Ils peuvent avoir des enfants. Ils gagnent moins d’argent que l’on croit. Je voulais montrer quelque chose qui ressemble enfin à la réalité.

Le spectacle prolonge tes anciennes expérimentations…

Traumboy est, en effet, lié à Full Service, expérience interactive que je joue dans les foyers des théâtres, les places publiques ou lors de soirées. Dans une tente zébrée, j’offre, moyennant négociation, tous les services possibles. Ça peut aller de la femme qui veut avoir le sentiment d’être aimé aux courts de fellation en passant par l’air d’opéra chanté en massant des pieds… Ce sont des moments à la fois drôle, humains, tristes… dans une intimité incroyable. J’ai fait plus de 400 « full service » à travers le monde.

Pourquoi est-il important pour toi de jouer Traumboy en France ?

Je suis assez effrayé quand je vois les discours politiques et les lois très réactionnaires en France concernant les travailleur-ses du sexe. Avec souvent une part d’hypocrisie quand on dit qu’on veut nettoyer la prostitution des centres villes ou renvoyer les gens qui n’ont pas de papiers. En ce sens, le spectacle prend encore plus de résonance ici qu’en Allemagne ou qu’en Suisse. En tant qu’artiste, j’ai une position qui me permet d’être plus facilement écouté que les travailleur-ses du sexe ordinaires. Et puis avec l’ancienne loi sur le racolage, le spectacle aurait été limite illégal ! Je donne quand même mon vrai numéro de téléphone sur scène ! Maintenant je suis plus tranquille et les programmateurs aussi (rires).

Tu joues constamment de la confusion entre ce qui relève ou non de ta propre vie, entre le « personnage » qui est sur scène et celui qui lui donne corps. Comment as-tu appréhendé cette dualité ?



Beaucoup de gens prennent tout ce que je dis pour ma vie et ça me va. J’ai eu beaucoup de discussions avec mon entourage pour qui ce n’était pas forcément facile à comprendre. Mais je suis assez privilégié pour pouvoir prendre ce risque. Beaucoup de travailleur-ses du sexe ne peuvent pas prendre le risque de faire un « coming out » public. Moi, je suis protégé par le théâtre. Je veux que le spectacle ait autant un impact sur la réalité des spectateurs que sur ce que je leur renvoie. Après la représentation, ils peuvent avoir un autre regard sur moi comme artiste et comme personne. Je n’ai pas le contrôle là-dessus.

Un autre paradoxe, c’est qu’à la base tu ne viens pas de la scène underground…



Je viens du monde l’opéra et beaucoup de mes productions ont été subventionnées. J’ai émergé dans un environnement très classique qui m’a un peu ennuyé, je n’ai effectivement pas émergé dans le milieu underground. Je navigue entre ces mondes et c’est d’ailleurs un peu ça qui m’a ouvert des portes pour faire cette création. C’est qui ce chanteur lyrique qui fait des trucs trash ? (rires).

Comment as-tu nourri la matière de ton spectacle ?



J’ai collaboré très étroitement avec la dramaturge Wilma Renfordt. J’avais une collection d’histoire, les miennes, celles de mes amis. Et aussi des concepts, des questions que je voulais aborder. Ce répertoire m’aide beaucoup quand je dois répondre en direct aux questions que les spectateurs m’envoient sur mon portable. La structure globale du spectacle est fixe et, comme dans le sexe, j’improvise à partir de là.

La prostitution, comme la pornographie, semble plus ancrée dans la culture et l’imaginaire gay. Quel est ton point de vue ?

Le travail du sexe d’homme à homme n’est pas à penser exclusivement dans la culture gay. Il y a autant de clients que de travailleurs qui ne revendiquent pas une identité homosexuelle. Dans la sous culture gay, il y a aussi la peur de vieillir, des discriminations envers des corps différents qui entrainent beaucoup de fragilité. C’est un métier très difficile qui n’est pas du tout valorisé. C’est incroyable le savoir humain et psychologique qu’il nécessite. Mais si tu veux changer de métier, impossible de mettre ça en avant ! Quand tu fais ça sur internet, que tu es indépendant, tu peux profiter d’une certaine flexibilité. Quand on peut choisir quand, avec qui, combien, quelles pratiques…il n’y a pas de problème. Mais on voit aussi des gens qui travaillent dans des conditions beaucoup plus précaires.

Traumboy ne sombre jamais dans le voyeurisme ni la provocation facile…Il est même plutôt chaste quand d’autres spectacles, pourtant beaucoup plus mainstream, n’hésitent plus à exhiber la nudité. Pourquoi ?

C’est un choix conscient que je juge beaucoup plus efficace. Pour moi, le travailleur du sexe est au milieu de la société, il n’est pas différent. Donc je pense que pour l’accepter plus facilement, il ne faut pas être dans une position dure, fermée. Concernant la nudité, il faut rappeler que tous les travailleur-ses du sexe ne sont pas exhibitionnistes ! Dans mon spectacle, il y a un moment de nudité uniquement parce que je dois changer de costume. Je place la mise à nu sur un autre plan, plus psychologique que physique. Je m’amuse aussi à montrer la construction d’images pornographiques attendues pour mieux les déconstruire. Voir comment un stéréotype est produit permet de le banaliser. En tout cas, j’espère que le spectacle est facile d’accès, qu’il est émotionnel, qu’ il fait réfléchir sur le travaille du sexe et sa position. Le fait que le public puisse écrire des SMS pendant le spectacle le met aussi dans une position active : qu’est ce que je veux savoir / demander , comment je peux le formuler en restant respectueux. Et plus généralement, je parle d’identité. Nous sommes dans une société où les individus sont plus qu’une chose. On n’est pas juste un homme ni une femme. On n’a pas qu’un métier. Notre personnalité est faites de plusieurs aspects complexes que l’on a trop souvent tendance à réduire. Je trouve aussi intéressant de proposer au public des champs d’action qui sont différents de ce que l’on peut trouver dans la vie quotidienne. Je l’oblige à être participatif. Cette idée du spectateur qui rentre chez lui en discutant trois minutes du spectacle qu’il a vu avant de l’oublier ne me satisfait pas. J’aime bien aussi le risque de l’improvisation, me retrouver en tant qu’artiste dans un endroit fragile.

En jouant de l’ambiguïté entre le vrai et le faux, en cassant la frontière entre la scène et la salle, tu interroges aussi la notion même de théâtre…



Traumboy questionne les représentations : qui représente qui, la mise en scène que l’on pratique dans la vie de tous les jours, le personnage que l’on créé…

On dit souvent que les acteurs sont comme des prostitués. Mais moi je renverse cette idée : en quoi les travailleur-ses du sexe sont des artistes. La performance du plaisir, de l’intimité… Ca, c’est de la vraie performance !

Comment te situes-tu parmi cette vague d’artistes « explicites » qui questionnent la représentation de la sexualité sur scène ou à l’écran ?

C’est vrai que nous sommes pas mal d’artistes aujourd’hui à travailler sur ces questions. Nous formons une communauté qui se retrouve dans de nombreux festivals, entre Lausanne, Paris, Los Angeles. Nous interrogeons la sexualité, le travail du sexe oui, mais pas que. Il y a toujours cette question de savoir pourquoi, en tant qu’artiste, je peux donner beaucoup de moi sur scène alors que la sexualité y reste taboue. Je peux être nu sur scène, mais voir une bite en érection devient tout de suite problématique. Où est le problème ? J’ai fait des spectacles de danse contemporaine en tant que chorégraphe. On pousse les danseurs à aller loin, on s’embrasse, on mélange les sueurs mais pourquoi s’interdit-on la vraie sensualité, l’excitation provoquée par la présence de l’autre corps. On cherche une honnêteté sur scène. Une authenticité. Or, la sexualité est l’un des seuls endroits où il est difficile de tricher.

« Traumboy » se joue au Centre Culturel Suisse de Paris les 12 et 13 avril 2017 dans le cadre du Festival Extra Ball.

Entretien réalisé en juillet 2016 au Festival Off d’Avignon