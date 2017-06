Dès aujourd’hui, vous pouvez retrouver dans les vidéos en illimité de PinkX.EU notre tout nouveau programme : « Sexo Pink », une encyclopédie des fantasmes et du corps ! Ces pastilles vidéos vous diront tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sexualité gay…. sans jamais avoir osé le demandé ! Premier épisode : L… comme lavement ! Et pour présenter les premiers numéros, nous avons fait appel à une porno star française que vous connaissez bien : Doryann Marguet !

Peux-tu nous en dire un peu plus sur les pastilles « Sexo Pink » ?

Ce sont des petites vidéos d’environ 5 minutes qui abordent les grandes questions sexo que peuvent se poser les gays et les bis. On va commencer par des thèmes qui s’avéreront très pratiques pour ceux qui veulent s’initier au plaisir anal : le lavement – la vidéo vient juste d’être mise en ligne -, puis on parlera des godes et des plugs. Parmi les prochaines thématiques abordées, il y aura les cockrings, les ball-stretchers, le rasage des parties intimes, les tétons…

Est-ce que tu aimes avoir ce rôle de pédagogue ?

J’adore donner des conseils, il faut dire que j’ai acquis une sacrée expérience avec ma sexualité débridée ! D’ailleurs, on me contacte souvent sur les réseaux sociaux sur ces thématiques et j’essaie de leur répondre au mieux. Ces pastilles permettront, je l’espère, d’aider les gens à plus grande échelle.

Est-ce que tu es plutôt joueur dans la baise ?

Oui je suis très joueur. J’adore faire découvrir des nouvelles zones érogènes à mes partenaires. Je suis très sensible des couilles, du coup j’utilise souvent un ball-stretcher. Et j’ai également une petite collection de godes avec lesquelles je m’amuse lors de mes rares moments solitaires.

Quelles sont les pratiques sexuelles qui te décrivent le mieux ?

Je suis bisexuel, versatile et particulièrement exhib ! En sexe, j’aime mélanger sensualité et bestialité.

Qu’est-ce que tu aimes dans le porno ?

Ce qui m’excite dans le porno, c’est de m’exhiber devant une caméra, de savoir que je vais exacerber la libido de milliers d’internautes ou de téléspectateurs lorsqu’ils me verront dans mon intimité ! J’aime aussi la diversité des scénarios, des décors et des partenaires… on ne se lasse jamais.

Quand tu ne tournes pas, quels sont tes passe-temps ?

En dehors de la porno et du sexe, mes passions sont la cuisine, les jeux de société et le sport. Je pratique entre autre du fitness, du vélo, de la pole dance, du cerceau aérien et un peu de natation. Comme je suis fan de rando, l’été je m’évade souvent à la montagne. Les vacances « farniente », ce n’est vraiment pas mon truc !

