Soirée exceptionnelle, notre « Opening Night Party » au Dépôt (10 rue aux Ours, Paris) ce samedi 16 septembre, annoncera non seulement la liste des nommés aux « PinkX Gay Video Awards 2017 », mais accueillera aussi nombres d’acteurs, producteurs, réalisateurs et fans. Des porn stars internationales assureront même des live-shows hard, comme Logan Moore. Le beau batave a prévu quelque chose de spécial avec Dato Foland. Ce sont des amis. Très amis ? 🙂 Interrogé sur la nature de leur relation, Logan nous a aimablement répondu…

Dato et toi avez déjà tourné ensemble dans au moins quatre scènes. Quelle est ta préférée et pourquoi ?

Logan Moore : Difficile à dire car j’aime toutes mes scènes avec Dato. Mais celle où nous étions avec Colby Keller dans « Howl » est l’un de mes trios préférés. Et puis j’adore les histoires de vampires, de loups garous et de zombies. C’était un scénario fun, je me suis fait baiser par deux beaux actifs bien montés et il y a eu de super éjacs. Bon, j’ai quand même eu droit à une giclée de Dato dans l’œil. Ça, ce n’était pas amusant, mais autrement, c’était une scène parfaite.

Logan, Dato et Colby, le trio de Howl…

Qu’apprécies tu chez Dato ?

Logan Moore : Humm… Qu’est-ce qu’on peut ne pas apprécier chez lui ?! La dernière fois que nous avons tourné ensemble, il m’a dit que nous devrions nous marier autant de fois que nous faisions l’amour. Haha. Il a de l’humour et c’est vraiment un gars adorable. Il est resté normal malgré le succès et ça, c’est un plus quand on travaille dans l’industrie du X ! En plus, vous avez vu comme il est beau ? Son visage, son corps, tout est juste magnifique ! Il peut me baiser tous les jours si ça ne tenait qu’à moi. (Rires.)

Le considères-tu comme un ami, un collègue ou un bon coup ?

Logan Moore : (Rires.) Et pourquoi pas les trois ensemble ?!



Quel est ton point fort sexuel ? Ce qui fait que tu es un bon coup ?

Logan Moore : (Rires.) Je dirais ma capacité à m’adapter à la personne avec laquelle je suis. Je peux être doux et tendre, mais aussi hard et vicelard ! Ces derniers aspects sont rarement mis en avant car on ne me caste malheureusement pas pour ce type de films. Et je pense pouvoir aussi ajouter que j’embrasse vraiment bien, ce qui a pour effet de mettre rapidement les gens en condition !

Logan doux et tendre dans Stangers & Lovers (Lucas Kazan)

Hard et vicelard dans The URGE – Huntin’ For Ass ! (Hot House), prochainement diffusé sur PinkX

Quelle a été ta réaction quand tu as été contacté pour faire un live-show à Paris lors de notre « Opening Night Party » ?

Logan Moore : Je suis honoré ! L’année dernière j’avais fait un strip-show à la Magic Mike. Et on me demande de revenir, c’est super. Ça veut dire que ce que j’avais fait avait plu. N’est-ce pas ? (Rires.) Et en plus je pouvais choisir la personne avec qui je voulais le faire. J’ai immédiatement dit Dato Foland et je suis encore plus honoré que Dato ait répondu favorablement car il n’a jamais fait de live-show! Nous allons offrir une primeur au public français ! Nous préparons une surprise, alors vite, achetez vos tickets pour ne pas manquer le show !



C’était l’année dernière, le mémorable strip-show de Logan lors des PinkX Gay Video Awards…

Si Dato et toi deviez retourner ensemble, quel fantasme souhaiterais-tu réaliser ? Et dans quel lieux ?

Logan Moore : (Rires.) Déjà, je dirais oui avec Dato, quel que soit le film, car c’est toujours fun de tourner avec lui. Mais je pense que si je pouvais choisir, je voudrais juste une scène entre lui et moi, dans un endroit confortable où faire l’amour n’est pas compliqué. Maintenant, pour être honnête, si tu baises avec la bonne personne, il n’est nul besoin de fantasmes et de lieux particuliers car le sexe sera toujours bon. Je peux dire que Dato fait partie de ces gars avec qui, quoi qu’on fasse, c’est toujours bon. Eh non ! Dato ne m’a pas payé pour dire tout ça ! (Rires.)