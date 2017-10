PinkTV.FR vous offre 5×2 places pour Zize dans « La Famille Mamma Mia ! », pour les représentations du mardi 24 ou mercredi 25 octobre à 19h à la Comédie Caumartin. Pour tenter votre chance, remplissez le formulaire ci-dessous

L’histoire : Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils.

Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le » mariage du siècle « . Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments » Pagnolesques « , des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31. Comme dit le dicton » Les amis on les choisit, la famille on la subit « .

De Thierry Wilson. Avec Zize. Mise en scène José Gil.

Comédie Caumartin, 25 rue Caumartin 75009 Paris

