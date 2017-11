« Le réalisme est pour les pessimistes. Un optimiste crée sa propre réalité. » Le jeune Espagnol Omar Lorenzo Garcia a fait sienne cette citation ! Recouvert de taches de vin sur une grande partie de son corps, il aurait pu se dire que tourner dans des pornos avec des garçons à la plastique parfaite lui serait interdit. Mais, non ! Il a osé et sous le nom d’Izan Loren il tourne depuis 2 ans. Et question mecs, il assure : sa romance avec Mickey Taylor avait fait le buzz avant même que sortent ses premières scènes et il file aujourd’hui le parfait amour avec le chanteur ibérique Oscar Recio. Son actualité n’est toutefois ni pornographique, ni amoureuse. Sourd, il était le représentant masculin de l’Espagne au concours international « Miss & Mister Deaf Stars 2017« . Et la bonne nouvelle, c’est que c’est lui qui a été couronné le 28 octobre dernier à Paris. Les médias espagnols et ceux qui sont dédiés à la culture sourde ont été les premiers à saluer sa victoire…

Omar Lorenzo Garcia, alias la porn star Izan Loren, couronné à Paris au titre de « Mister Deaf Star 2017 ». Ses parents, qui l’ont toujours soutenu, ont partagé sa victoire… Photos : Miss & Mister Deaf Stars et RTVE Lengua de Signos

Son amoureux Oscar Recio était fier lui aussi de son succès… Photos : RTVE Lengua de Signos et Omar Lorenzo Garcia

Si la beauté était un critère déterminant, d’autres facteurs sont entrés en ligne de compte dans le concours Miss & Mister Deaf Stars. La gentillesse et joie de vivre de l’Espagnol, son implication sociale et ses talents de danseurs – Eh oui, on peut être sourd et danser en rythme en s’aidant des mouvements de ses partenaires -, tout cela a fait la différence. Qu’Omar/Izan soit gay et notoirement connu comme porn star n’a heureusement pas été éliminatoire.

La porn star en compagnie de ses collègues Robbie Rojo, Kayden Gray et Rocco Steele… Photos : Omar Lorenzo Garcia