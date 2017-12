Vu sur PinkX il y a quelques semaines dans la production Titan « Pool Service », le beau roux barbu et tatoué Jack Vidra s’est produit dans la nuit du 2 décembre au « FlexSpas » de Cleveland pour un live show. La vidéo promotionnelle assortie du mélodieux titre « Amen » d’Enigma témoigne de son physique avantageux et ça donne faim ! 🙂 D’autant plus que ce new cumer qui réside à Chicago est chef cuisinier dans la vraie vie. Sûr qu’il mitonne à ceux qu’il aime de bons plats. Le mari parfait ?

Dans une interview publiée il y a quelques mois sur le site des Grabby Awards, Jack Vidra raconte comment il a débuté dans le porno en 2015, à 32 ans. Ces photos de mannequin avaient été repérées il y a plusieurs années par Bruno Bound, l’un des réalisateurs de Raging Stallion et mari de Steve Cruz, autre réalisateur de Raging.

Des photos qui datent de 2011 et 2012 qui ont fait leurs effets. À l’époque, le futur new cumer s’affichait les cheveux rasés et sans barbe – Photos – Jack Vidra

Bond l’ a contacté, avec son mari il l’a rencontré à Chicago et les deux l’ont finalement convaincu. Pour sa toute première scène, le rouquin voulait que ce soit fracassant. Il a eu pour partenaire Boomer « très grosse bite » Banks. Tout a bien sûr été fait pour que la pénétration soit la plus confortable possible… – Photos : bout to Bust / Raging Stallion Studios

Originaire d’une ferme du Delaware où le bétail et les récoltes sur place constituaient la base de son alimentation, il développé une véritable passion pour la cuisine et en a fait sa profession. S’il reconnait être très sexuel, il tient à remettre en cause les idées reçues sur les porn stars. Non, elles ne veulent pas baiser non-stop. Et non, elles ne sont pas bonnes qu’à ça. « Je connais dans le business des personnes qui ont vraiment les pieds sur terre et qui sont intelligentes. » La seule chose relativement négative qu’il aurait à dire sur le métier, ce sont les querelles entre modèles et studios. « Les gens se font des drames qui n’ont pas lieu d’être. J’aime à penser que nous tous avons quelque chose qui nous rend uniques et j’éprouve de la compersion pour mes collègues qui ont du succès. S’il ne dit rien de sa vie privée, ce mot « compersion » n’est pas neutre. Il appartient au vocabulaire polyamoureux de ceux qui se refusent à la jalousie et qui n’accordent l’amour qu’au pluriel. C’est un mari qu’il faudra savoir partager !