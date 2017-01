Quand Jake Bass, la porn star révélée par CockyBoys, s’envoie en l’air, il ne fait pas les choses à moitié ! Une mauvaise chute en ski, alors qu’il faisait quelques acrobaties ce week end, lui a valu de filer direct à l’hosto ! Bilan : un bras cassé et une opération pour réparer tout ça avec quelques boulons. Bon, on se rassure quand même en se disant qu’il aurait pu se fracturer une autre partie de son anatomie et avoir encore plus mal !

Jake Bass, on te souhaite un très bon rétablissement et même avec un plâtre, tu es toujours aussi sexy !