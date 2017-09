Si les rouquins sont à l’honneur dans « Pool Service », le film produit par TitanMen qu’on retrouve toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, le métis Jason Vario fait forte impression. Grand, beau, musclé, TTBM, excellent baiseur… Les superlatifs s’ajoutent en même temps que monte l’excitation au seul rappel de son nom ! 🙂 L’interview qu’il a accordée au début de l’année au journaliste Ryan Shea pour ManhattanDigest nous en apprend un peu plus sur cette porn star originaire du Canada. Ha ! Que serait l’industrie US du X gay sans les Canadiens ?!!

S’il n’utilise le pseudo de Jason Vario que depuis 2016, le beau mâle est loin d’être un new cumer ! Sous le nom de Kiern Duecan, il a débuté dans le porno vers 2010 chez Ebonyd. Le contenu de ce label gay spécialisé black – qui n’existe plus – avait servi de base pour lancer en 2012 NextDoorEbony. Tout logiquement le métis a tourné pour le label ethnique de NextDoor. Il a notamment eu pour partenaires Jordano Santoro, Zane West, JP Richards et Race Cooper…

Sa motivation pour faire du porno ?

« Initialement, j’ai commencé juste après la fin du lycée pour payer mes études en psychologie comportementale qui étaient très coûteuses. J’avais aussi été quelqu’un de squelettique et d’introverti. Or qu’y-a-t-il de mieux pour sortir de sa coquille que de faire du porno ? »

Certes, mais avant le porno il s’était bien musclé…

« Je me suis lancé dans le fitness non par vanité, mais plutôt parce que j’avais été un enfant qui était tout le temps malade. Il fallait que j’améliore mon alimentation. Je souffrais aussi d’une méchante scoliose. J’avais le choix entre une chirurgie du dos douloureuse ou travailler mon corps. Choisir cette dernière voie m’a aidé à m’affirmer un peu plus. »

Après un break de deux ans il fait son comeback en 2016 grâce au conseil d’un ami, la porn star Bruce Beckham. Il a plus de tatouages, plus de muscles et ne s’appelle plus Kiern Duecan, mais Tyson Vario. C’est chez AmericanMuscleHunks, dans un solo puis un duo avec Johnny V., le cofondateur d’AMH…

Mais la vraie redécouverte de l’acteur, c’est chez TitanMen, sous son nouveau pseudo de Jason Vario. Il est au casting d’une dizaine de scènes déjà sorties ou en cours de montage. Totalement versatile, il a entre autres eu pour partenaires Bruce Beckham (bien sûr !) dans Cauke For Free, Bennett Anthony dans Pool Service et Adam Ramzi dans Sling. En costume, en maillot de bain, en salopette et casquette et évidemment à poil, tout lui va !!!

Il travaille aussi pour d’autres studios américains comme Raging Stallion et Hot House, deux labels du groupe Falcon. Il a ainsi tourné avec Bruno Bernal dans Backstage Pass 2, Mike Stallone, et Bruce Beckham dans Object Of Desire et Skyy Knox dans One Night At The Ready…

Et n’oublions pas sa scène dans The Layover chez NakedSword, sous la direction de mr. Pam, avec le new cumer Michael Roman…

Kiern/Tyson/Jason n’a pour l’instant jamais tourné sans capote. Il s’explique :

« J’ai un sentiment partagé sur l’utilisation de la PrEP dans la communauté. Si le taux de contamination VIH baisse, ce qui est génial, tout le reste croît exponentiellement.

Quand j’étais à New York et que j’allais sur Grindr et Scruff, j’ai rencontré beaucoup de mecs qui mentaient. Ils disaient qu’ils étaient sous PrEP juste pour se donner une excuse au bareback alors qu’en fait ils étaient sous antirétroviraux et avait déjà le virus. Je connais la nature humaine, mes études portaient sur la psychologie comportementale, et tout le monde ment plus ou moins. C’était décourageant de voir toutes ces personnes mentir et ne pas prendre en compte leur santé. Souvent je compare la PrEP à l’airbag et le préservatif à la ceinture de sécurité. Il faudrait utiliser les deux. La PrEP ne devrait pas être un laisser-passer automatique. Quand je pense que j’ai des amis qui ne savent même plus ce qu’est une capote. C’est frustrant. »

Sur une note plus gaie, son type de mecs…

« Je suis ouvert à tout. Certes, j’apprécie les mecs grands, musclés et c’est vers eux que j’ai tendance à aller. Mais la qualité de la relation est ce qui fera la différence. »

… et ses loisirs : regarder la série Game of Thrones avec ses amis, aller au cinéma, les comics, le personnage d’Harley Quinn…

Quant au porno :

« C’est génial, on gagne de l’argent, on rencontre des gens et on voyage ! »

Jason Vario, un athlète du sexe des plus alléchants : 1,86 m, 104 kg, 25,5 cm !