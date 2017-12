Depuis plusieurs jours, le suicide de l’actrice porno August Ames est devenu aux USA et au Canada le symbole du harcèlement sur les réseaux sociaux. Et celui auquel on fait endosser le rôle du « méchant absolu » est Jaxton Wheeler. La porn star est un « crossover », c’est-à-dire qu’il travaille à la fois dans le gay et l’hétéro. Or il avait recommandé à Ames de prendre du cyanure après qu’elle ait tweeté son refus de travailler avec des acteurs qui faisaient aussi du gay pour des raisons de santé. Suite à un article accusateur de Newsweek, Wheeler a tenu à s’exprimer chez TheSword. Il subit lui-même aujourd’hui un harcèlement qui le touche lui et sa famille. Extraits…

J’ai reçu tellement d’insultes et de menaces de mort que j’ai dû appeler le FBI, oui le FBI. Des informations privées sur ma mère et mon fils ont fuitées. J’ai été viré de deux tournages gays qui étaient prévus pour la semaine prochaine. J’ai aussi été viré de FireAngel, mais cela devait arriver car August travaillait pour eux. Oui, elle est une victime, mais ça ne veut pas dire que je dois l’être aussi. Je voulais juste qu’elle change son tweet… Je regrette de m’être exprimé ainsi. Cela me hantera toute ma vie. Mais en aucun cas il fallait le prendre à la lettre… Je suis dévasté par son suicide. Cela arrive trop souvent dans notre industrie. Moi-même j’ai eu à me battre avec la dépression, mais l’idée de blesser ou de me faire du mal ne m’a jamais traversé l’esprit. Regardez ce qui est arrivé à Alexander Gustavo. Je l’ai trouvé dans mon lit avec la moitié du visage explosé. J’ai appelé le 911. Je l’ai annoncé à sa fiancée. Le suicide n’a pas qu’occasionnellement touché ma vie. Je ne veux plus que cela touche quelqu’un d’autre. Le fait qu’August Ames se soit tuée est une tragédie pour tous ceux qui la connaissaient. Je fais partie de cette histoire, mais je ne suis pas la raison de sa mort. Cela m’a fait aussi réaliser que les réseaux sociaux éliminent non seulement le mur qui séparait les acteurs du public mais aussi de nous-mêmes. Les gens disent des choses qu’ils ne diraient pas autrement.

Le compte Twitter de Jaxton Wheeler est actuellement accessible aux seuls abonnés confirmés.