Dans « Il était une fois complètement à l’Ouest« , il est Luke, un coiffeur barbier ouvertement gay qui recherche la vérité sur ses origines dans un saloon complètement déjanté ! Rencontre avec Jérôme Cuvilliez, l’un des héros du spectacle des « Caramels Fous » qui revient pour une ultime représentation le vendredi 23 juin 2017 à 20h au Théâtre Comedia. [Interview réalisée lors des représentations de mai 2015]

Bonjour Jérôme. Comment te sens-tu à quelques jours de la reprise de « Il était une fois complètement à l’Ouest » ?

A vrai dire, à ce stade, je suis, comme toujours, plutôt impatient d’être à nouveau sur scène. Mais je sais que, le jour de la première, c’est surtout le stress qui prévaudra. Un bon stress ceci dit !

Quand le spectacle a débuté, en janvier dernier, t’attendais-tu à un tel succès ?

Je pense que personne dans la compagnie n’avait de doute sur le fait que le spectacle était bon et qu’il allait plaire au public. Mais personne non plus ne s’attendait à de telles critiques et un tel engouement ! C’est un bonheur incroyable de voir le « buzz » qu’a provoqué ce spectacle ! Et vu la situation financière toujours tendue de la Compagnie, c’est une joie autant sur le plan artistique qu’économique.

Le pari était loin d’être gagné. C’est le premier spectacle depuis de nombreuses années qui n’est pas écrit par Michel Heim et j’imagine que beaucoup vous attendaient au tournant….

C’était, pour moi, le plus gros risque concernant ce spectacle. Sur Paris, notre public est encore majoritairement un public de fidèles depuis des années, habitué et convaincu par la plume de Michel Heim. Notre crainte était effectivement que ce public ne nous suive pas sur la nouvelle écriture d’Antony Puiraveaud. Je me souviens du premier extrait du spectacle joué devant les Fous des Caramels (nos abonnés). C’était lors de la fête que nous organisons chaque année pour les remercier de leur soutien. Lorsque Laurent Plessi, notre président, a annoncé que Michel n’avait pas écrit le livret, une rumeur de stupéfaction un peu inquiète s’est propagée dans le public… Et puis finalement ce premier test auprès d’un public de fidèles a été plus que probant et l’écriture bien vite adoptée ! Antony a, lui aussi, une excellente plume et il a particulièrement veillé à conserver l’esprit des Caramels Fous tels qu’il était dans les textes de Michel. Et je crois que les retours que nous avons prouvent qu’il a réussi son pari.

Quelle est l’histoire de « Il était une fois complètement à l’Ouest » ?

Le spectacle se déroule dans l’univers du Far West, dans les années 90 (mais 1890 !). On y découvre un saloon, lieu de vie d’un village qu’on imagine assez paisible, avec son lot de cowboys un peu lourdauds et de danseuses affriolantes. Mais un drame s’y est déroulé une vingtaine d’années plus tôt…et l’arrivée d’un jeune barbier, Luke, que j’ai la chance d’interpréter, va bouleverser cette apparente tranquillité et faire sortir de vieux cadavres du placard…Au sens propre comme au sens figuré d’ailleurs ! Tout cela s’entrecroise avec des histoires entre les différents personnages clés du Saloon, la tenancière indienne, Enola, qui aimerait qu’on lui reconnaisse les mêmes droits que tout citoyen des Etats Unis, la pauvre Jenny, danseuse maltraitée par la vie, le Shérif et son adjoint à la recherche de braqueurs depuis 20 ans, Billy, le cowboy qui rêve de devenir danseuse, Emily la danseuse qui rêve au Prince Charmant, et plein d’autres encore… Bref, on ne s’ennuie pas une minute !

Peux-tu nous en dire plus sur ton personnage ?

Luke est donc barbier de son état (et un peu coiffeur aussi). Il arrive dans ce saloon par hasard (du moins on le pense), car il est à la recherche de ses origines. Il n’a effectivement connu ni père ni mère et se demande d’où il peut bien venir. Il est plutôt solitaire, mais ne souhaite pas le rester. C’est un des deux personnages ouvertement gay du spectacle, avec Billy. Il va avoir un rôle déterminant pour ce dernier dans son acceptation de soi, étant lui-même totalement assumé. Il apparaît très sûr de lui au début de spectacle. Mais les vérités qui vont éclater petit à petit le concernant vont permettre de découvrir en lui une touchante faiblesse, cette faille liée à l’absence de liens familiaux avant tout. Je suis très attaché à ce personnage à multiples facettes. En fait il m’émeut énormément…

Au fait, pour toi la barbe est-elle un atout séduction ? 😉

J’avoue que c’est quelque chose que j’aime beaucoup chez un homme ! Pourtant j’ai souvent craqué pour des hommes glabres ! En fait… il n’y a pas de règles finalement. Et pour ma part, j’aime la porter. Ca me vieillit dans le bon sens du terme, et gomme un peu les traits « gamins » de mon visage. (rires)

Qu’est-ce qui t’a poussé à passer le casting pour intégrer « Les Caramels Fous » ?

J’ai entendu parler des Caramels Fous à l’âge de 20 ans (il y a donc 17 ans) par un fan. Mais je ne les ai vus sur scène que 6 ans plus tard, pour La Revue Qui Va Faire Mâle. Et là ça a été un mini choc ! J’ai découvert de doux dingues terriblement drôles et émouvants également. Une écriture précise et intelligente, des talents indéniables que ce soit au niveau chant, danse ou comédie. Et puis bien sûr des messages forts, sur la différence, l’acceptation de soi, et pas uniquement concernant l’homosexualité d’ailleurs ! Un OVNI que je n’avais jamais vu auparavant sur une scène. C’est pourtant mon copain de l’époque qui m’a inscrit au casting, en cachette, car j’étais bien trop timide à ce moment-là pour franchir le pas. Et un an plus tard, j’ai été convoqué pour l’audition. J’y suis allé un peu les mains dans les poches, en me disant que je n’avais rien à perdre et peu de chances d’être recruté car je n’avais jamais eu la moindre activité artistique. Mais je voulais rencontrer ces extraterrestres et voir comment ils étaient hors scène. J’ai passé une journée superbe, et quelle joie le lendemain lorsque j’ai été appelé pour me dire que je rejoignais la troupe ! La plus belle aventure humaine de ma vie allait débuter !

C’est quoi être un « Caramel » ?

C’est une vraie vocation ! il faut en avoir conscience lorsqu’on s’y engage. C’est trois heures de répétition tous les jeudis soirs, un week-end complet par mois minimum, et bien-sûr, en dehors de ces heures de répétition, il faut faire vivre la compagnie et le spectacle. Nous avons donc également plusieurs ateliers, chaque Caramel devant au moins s’inscrire à l’un d’entre eux : costumes, décors, communication, recherche de financement, etc… Et puis ça reste une association, avec ce que cela implique de réunions du Conseil d’Administration, d’Assemblée Générale etc… Enfin c’est une aventure humaine avant tout ! 25 personnes qui doivent apprendre à se connaitre et à vivre ensemble une bonne partie de leur temps libre. C’est extrêmement enrichissant. J’ai rencontré des gens que je n’aurai jamais croisés autrement, qui avaient des parcours tellement différents du mien ! On apprend énormément sur l’autre aux Caramels. Ce qui n’empêche pas non plus que, comme tout groupe humain, il y ait parfois des prises de becs ! (rires). Etre caramel, ça prend beaucoup de temps, d’énergie et nécessite une bonne dose de motivation. Mais la récompense, on l’a sur scène, avec les rires du public et hors scène, avec les moments de partage intenses entre nous. Aujourd’hui, ça va paraître niais, mais les Caramels Fous, c’est une seconde famille pour moi.

Le propre des « Caramels Fous » est d’avoir réussi à fédérer le grand public autour de la lutte contre les préjugés et principalement l’homophobie. En quoi la troupe a-t-elle, encore aujourd’hui, un rôle à jouer sur ces questions ?

Malheureusement les actualités récentes montrent à quel point on a tous encore un rôle à jouer contre l’homophobie…Pour Les Caramels Fous, ça passe par les sujets traités, les messages délicatement passés dans les chansons que l’on détourne, par notre engagement auprès d’associations, notamment notre partenariat avec SOS homophobie. Il y a encore énormément de travail à faire sur l’acceptation de l’homosexualité et on essaie d’y contribuer comme on le peut, par le rire. Mais ce n’est d’ailleurs pas notre unique cheval de bataille. Dans Il Etait Une Fois Complètement à l’Ouest, par exemple, nous parlons bien sur de l’homosexualité et comment la vivre dans un milieu très macho, mais également des droits des femmes (une des chansons les plus plébiscitées par le public d’ailleurs), des droits des étrangers (à travers le personnage d’Enola)… On essaie de porter dans nos spectacles les messages qui nous tiennent à cœur.

J’ai vu que les « Caramels Fous » avaient lancé un casting pour leur prochain spectacle. Quels conseils donnerais-tu à ceux qui aimeraient postuler ?

Il faut OSER ! Si je ne l’avais pas fait, je n’aurais pas eu la chance de vivre tout cela aujourd’hui. Je crois que le plus important, c’est d’essayer de comprendre l’esprit de la troupe, et de s’ouvrir aux rencontres qu’on peut y faire. Nous avons pris la décision cette année d’être également attentif à cet aspect plus humain, et de ne pas baser la sélection uniquement sur des critères artistiques. Bien sûr le chant, la danse et la comédie restent importants et seront évalués pendant le casting. Mais définitivement, je crois avant tout qu’il faut S’AMUSER, ne rien lâcher même si notre chorégraphe Alma nous imagine une chorégraphie de dingue dont seule elle a le secret. Persévérer, s’ouvrir aux autres, s’amuser seront donc mes 3 conseils principaux. Et cette année, il faut savoir que contrairement aux castings précédents, les Caramels seront à la même enseigne que les candidats… nous ne découvrirons le chant et la chorégraphie testés qu’en même temps que les candidats !

