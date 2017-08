Porn star et aussi escort, l’Américain Jessie Colter est sous le choc. Il a été agressé hier à San Francisco par deux prétendus clients. La police soupçonne qu’il s’agit de suprématistes blancs venus pour un rassemblement ce week-end…

If you’re a sex worker in SF please read this! If I can happen to me, it can happen to anyone! pic.twitter.com/SDJpkn3Zms

