L’industrie du porno vient de perdre une figure de légende : le réalisateur producteur John Travis vient de décéder chez lui, apparemment d’une crise cardiaque. Il avait 75 ans.

Avec les regrettés Matt Sterling (Huge Video) et Chuck Holmes (Falcon Studios), John Travis a fondé en Californie l’industrie porno gay. Dans les années 1960/1970, il fut le cameraman des deux hommes. Dans le documentaire Seed Money, on apprend même qu’il fut le cofondateur de Falcon.

IAFD répertorie 104 films réalisés par Travis entre 1982 et 2009. Après avoir beaucoup travaillé au sein du label Catalina Video, Travis cofonda avec Scott Masters Studio 2000 en 1993. En plus de faire des films, Travis était un faiseur des stars. Le plus emblématique : Jeff Stryker !!!



Régulièrement en contact avec Travis – ils s’étaient encore parlés trois jours avant son décès – Stryker lui rend cet hommage chez AVN : « Tous ceux qu’il a créés n’étaient auparavant personne… Tous ceux qui le connaissaient dans l’industrie l’aimaient. »

Un autre hommage s’est fait jour…