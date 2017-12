Alors que le Mexicain Roberto Esquivel Cabrera (54 ans) refait parler de lui avec sa bite de 48,2 cm handicapante, le New-Yorkais Jonah Falcon (47 ans) crie à la tricherie dans le tabloïd The Sun et affirme que c’est lui qui a réellement la plus grosse bite au monde : 34 cm en érection.

« Son pénis ne fait pas 48,2 cm. Les médecins ont reconnu que Roberto Esquivel Cabrera a utilisé des poids pour étirer son prépuce, ce qui est ridicule et pathétique. Qu’elle que soit la taille de sa bite, ça ne changera pas le fait que j’en ai une qui fait réellement 34 cm. Je ne suis en compétition avec personne, du moins pas directement. Ça ne va pas changer qui je suis et ce que j’ai. Moi je sais que je suis célèbre parce que j’ai la plus grosse bite au monde… » Et Falcon d’ajouter avec perfidie : « Si vous ne pouvez pas utiliser votre bite, à quoi sert-elle ? » Il est vrai que le sexe monstrueux du Mexicain l’empêche d’avoir des rapports sexuels et que les bandelettes qui le recouvrent suscitent le doute sur sa morphologie. Ne serait-ce pas pour donner un aspect plus harmonieux à un amas de chair difforme ?

Jonah Falcon est bi et n’a jamais fait de porno. Son sexe énorme lui a toutefois permis d’être grassement rémunéré pour des prestations privées et de faire en 2013 un duo sur le titre It’s TOO Damn Big! Voici le clip :

Plus ennuyeux, son engin a pu passer pour un gun. Les passages des portiques de sécurité lui ont valu quelques soucis 🙂 (voir ici)

Rappelons, à titre de comparaison, que Rocco Steele et Boomer Banks, deux des porn stars gays US parmi les mieux membrées, n’ont « que » 25 cm. Quant au plus gros pénis au monde, il faudrait plutôt voir du côté des créatures marines, genre baleine bleue et calamar géant : compter en moyenne 2,50 m !!!