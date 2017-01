Le Québec est en émoi !!! Jonathan Roy, un chanteur qui est le fils d’une légende du hockey sur glace et qui a lui-même évolué dans ce sport comme gardien de but, se montre à poil dans la vidéo de son nouveau single « Good Things ». Musclé, barbu, tatoué, il est CANON dans le genre ténébreux torturé !!!! Il donne tellement de sa personne qu’on en oublie qu’il est hétéro 🙂 Dans le clip, on le voit enchaîner les plans cul après une rupture amoureuse. La fin de l’histoire est morbide… Dans sa vraie vie, l’artiste a presque vécu la même chose. Chez TVA Nouvelles il a reconnu avoir baisé à tout va pour tenter d’oublier la personne qui l’avait quitté : « À la fin je me sentais tout le temps «empty», vide. Ça ne me faisait rien. Je ne l’oubliais pas, je me salissais. » Certes, mais aujourd’hui il est sous la lumière…

Peut-on qualifier ce clip d’homoérotique alors que les ébats sont hétéros ou partiellement lesbiens ? Quand la caméra met aussi bien en valeur le corps, le visage et la sensibilité du seul héros mâle, on peut le crier haut et fort. D’ailleurs l’effet produit par Jonathan Roy au sein de la rédaction est unanime ! 🙂