Parmi les porn stars, certaines sont de « vraies mauvaises » qui déversent régulièrement leur fiel sur leurs collègues. Brute Club, qui se fait désormais appelé tout simplement Brute, a une solide réputation en la matière. Le dernier en date à en faire les frais est l’ex de Logan Moore, le Britannique Josh Moore. Il a été contraint de révéler que sa belle gueule devait un peu – voire beaucoup – à la chirurgie esthétique…

Brute a tourné avec Logan Moore. Une scène que les deux ont apprécié faire. C’était pour UKHotJocks…

Le clash est apparemment parti d’un tweet présomptueux de Josh Moore daté du 25 mai. Le superbe Britannique qui fait carrière aux USA disait : « Qu’est-il arrivé à l’industrie du porno et à ses critères de beauté. Il y a tellement de laiderons qui se disent des stars. Aucune séance de gym ne peut faire quoi que ce soit pour leur sale tronche. »

Brute n’a pas aimé, il a cherché et trouvé. À la fin du mois de juin, il s’est fendu de ce tweet – aujourd’hui supprimé – : « Fais moins de chirurgie sur ta gueule, Josh Rider (« Moore »). Tes opérations devraient se focaliser sur ton trou qui est en train de se faire casser à travers l’Amérique. » S’ajoutaient deux photos de Josh : une avant sa renommée et une autre actuelle. Woaw… Ses lèvres étaient toutes fines ! Et son nez était plus épais. Quant à sa coiffure, elle était très années 1980.

Actuellement aux USA, Josh a notamment eu une scène avec Boomer « Très grosse bite » Banks pour CockyBoys. Peu avant l’annonce de leur rupture, Logan et Josh avaient tourné, toujours pour CockyBoys, un trio avec Ricky Roman…

Josh Moore a répondu : « Il est temps d’arrêter le harcèlement sur le Net. Il y en a assez de ces types dégueulasses qui ne devraient même plus être bookés par les studios. »

Brute : « Qui harcèle qui là, Josh ? « Aucune séance de gym ne peut faire quoi que ce soit pour leur sale tronche. » … Tous ces autres garçons que tu as rabaissés n’ont pas le luxe d’avoir un sugar daddy qui leur paie leurs chirurgies esthétiques. »

Josh Moore : « J’ai fait refaire mes lèvres et mon nez et je n’en ai absolument pas honte ! J’adore ! »

Dans cette guerre des tweets, des fans n’ont pas oubliés combien Josh a fait souffrir Logan Moore en le plaquant. Et ils sont promptes à lui renvoyer qu’il n’a pas à être surpris que quelqu’un comme Brute réagisse à son tweet peu élégant envers tous les acteurs qui n’ont pas ses critères de beauté !