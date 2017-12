Une histoire destinée au plus large public gagne à ne pas être hétérocentrée. L’intrigue s’enrichit de possibilités et de surprises fascinantes. Une publicité thaïlandaise de sticks anti-lèvres sèches de la marque KA l’a bien compris. Son scénario à la sauce Yaoi est si top qu’elle fait un buzz mondial. La voici dans une version sous-titrée en anglais par Lazy Subber…

Tension psychologique et Homosensualité… Voici une traduction de ce que se disent les deux mecs :

– Hé toi, pourquoi as-tu fais pleurer ma sœur ?

– Oh … Prim de la classe 3/6 ? Assurément vous ne vous ressemblez pas.

– Tiens-toi bien ça dans la tête : tu peux t’amuser avec n’importe quelle femme, mais ma sœur ne sera pas ton jouet.

– Es-tu ce genre de mecs qui pensent que les femmes sont des jouets ?

– Tu es bien arrogant.

– Même si je suis arrogant, je prends tout au sérieux. Veux-tu savoir ce que j’ai dit à ta sœur ? Je lui ai dit de m’oublier, que je ne la voyais pas comme elle me voyait et que je préférais son grand frère. Qu’est-ce que c’est ? Tu ne prends pas soin de toi. (Il lui applique un baume anti-lèvres sèches) Tu sauras alors comment sont mes lèvres. Oh… Et n’oublie pas d’en utiliser régulièrement.