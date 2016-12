Une petite fille surprend son frère en train d’embrasser un autre garçon… Comment leur père et le reste de la famille va-t-il réagir ? C’est le point de départ de « Understanding », un court métrage plein d’amour et de tolérance. Il est réalisé par Terry Rayment et produit par Kodak qui tente, par se biais, de continuer à promouvoir l’usage de la pellicule cinématographique. Attention, vous risquez fort de verser une petite larme.

Regardez :