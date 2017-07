Il n’est pas rare qu’une scène porno soit introduite par une présentation des modèles. Le but recherché des studios est de nous les rendre plus proches et d’amplifier le fantasme. Mais ce qui se dit est bien souvent prévisible et laisse penser que c’est un exercice de style et non pas la vérité. Tout nouveau modèle chez SeanCody, le prénommé Kody (28 ans) introduit ainsi son solo en affirmant qu’il a pour plaisir secret de se masturber en public. Soit ! Mais ce qu’un internaute vient de révéler sur Waybig, c’est que c’est non seulement vrai mais qu’en 2012 il a été interpellé sur un parking de Walmart pour « outrage à la pudeur » devant quatre adolescentes et une femme de 50 ans. Il est depuis fiché dans le registre des délinquants sexuels.

Kody, un si beau mâle… – Photos : SeanCody

Beaucoup de fans ne comprennent pas qu’un jeune homme aussi séduisant ait pu se livrer à un exhibitionnisme aussi infâmant. D’autres notent que ce n’est pas très futé de sa part de se vanter d’un comportement qui lui a valu d’être fiché comme délinquant sexuel.