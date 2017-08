La Finlande n’est pas seulement le pays des hommes sublimement lubriques de Tom of Finland dont le biopic est sorti le mois dernier. On découvre que c’est aussi la patrie d’une pop star de 27 ans nommée Pete Parkkonen. Non seulement ce top canon joue à fond de son physique dans le clip de son single « Kohta sataa », mais il a aussi révélé en avril dernier qu’il était bi…

Qu’aurait pensé Tom of Finland de son compatriote Pete Parkkonen ? Avec ses lèvres pleines, sa mâchoire carrée et sa belle carrure, il aurait été le modèle parfait pour une version cimmérienne, dothrakienne ou viking de son personnage fétiche, Kake… 🙂

Laita mut anelee,

voit alkaa sanelee

Mitä sä haluut

ja minne

Mennään sitä tekemään,

pohjoiseen vai etelään

tai sinne

Sä oot liian friikki beibe

(Niinku mä)

Tehään jotain sickii beibe

(Anna ku mä)

Laitan verhot kiinni beibe

Vai haluutsä, et naapuritki saa nähä

Mun mama sano tytöil ei saa leikkii,

mut en estele ku riisut siin sun kenkii

Mä lupaan sua pehmeästi rokkaa,

kohdella ku kukkaa

Kohta sataa

Kohta sataa

Kohta sataa

Sataa…

Kohta sataa

Sataa…

(Ah!)

Valuta kynttilää,

ei kiire mihinkään

Mitä vaan haluut

mä kestän

Tutkin sut kokonaan,

isken joka pisamaan

jos et estä

Sä oot liian friikki beibe

(Niinku mä)

Tehään jotain sickii beibe

(Anna ku mä)

Laitan sut laulaa beibe

Ja mä lupaan viedä äänes korkeuksiin

Mun mama sano tytöil ei saa leikkii,

mut en pyydä anteeks kun sotken sun

meikkii

Mä lupaan sua pehmeästi rokkaa,

kohdella ku kukkaa

Kohta sataa

Kohta sataa

Kohta sataa

Sataa…

Kohta sataa

Sataa…

(Woo!)

Kohta sataa

Oh yeah~

Sataa…

(Ah!)

Paroles & Musique : Pete Parkkonen, Antti Eppu Juho Kosonen, Simo Jurek Reunamaeki, Ulpu-Leena Jurjevna Hozjajenok