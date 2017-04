Diffusé ce mardi soir sur PinkX à partir de minuit, « Let Them Eat Cake » réunit quatre duos et trois modèles dont ce fut les premières scènes chez CokyBoys : Carter Dane, Wesley Woods et J.J. Knight. Particulièrement choyé, Carter a droit aux étalons phares du label new-yorkais : Colby Keller et Gabriel Clark.

Le Québécois Carter Dane a 23 ans, voyage pas mal et aime rencontrer de nouvelles personnes. Il est surtout l’un des 10 plus beaux culs du X gay. Colby Keller en fera très bon usage ! Et Carter en gardera le souvenir d' »une expérience hors pair » comme il nous l’a confié en mars dernier dans son interview PinkX.

Le Californien blond, barbu – et artiste de stand-up ! – Wesley Woods est ravi de tourner au Canada. Il remercie la production de lui avoir permis de tourner avec Dustin Holloway. Il aime tout chez ce mec : son sourire, son odeur, son corps… Leur duo autoreverse commence dans la salle de bains…

Gabriel Clark est le deuxième étalon de chez CockyBoys à chevaucher Carter Dane. Hum… Il y en a qui ont de la chance !!! 🙂

Le sémillant Zak Bishop et le TTBM J.J. Knight – devenu depuis un exclusif de Falcon Studios – dans sa première scène chez CockyBoys. Un plan direct où les deux mecs aiment parler pendant la baise !!!

« Let Them Eat Cake » est également diffusé toute la semaine sur la live TV de PinkX.FR, disponible dès 1€99.