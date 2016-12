En revenant sur la discographie et la vie privée de George Michael, le journaliste Didier Lestrade confirme à Libération que le dernier amour en date de l’artiste a bien été l’acteur porno gay Isaac Mazar. Sous son vrai nom – Fadi Fawaz -, il a tweeté ce message bouleversant : « C’est un Noël que je n’oublierai jamais. La première chose qu’on découvre au matin est son partenaire décédé sereinement dans son lit. Tu ne cesseras jamais de me manquer xx ».

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

— Fadi Fawaz (@fadifawaz) 26 décembre 2016