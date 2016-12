TitanMen vient de signer un contrat d’exclusivité avec le new cumer Liam Knox. Né il y a 41 ans à Knoxville, dans le Tennessee (USA), Knox est dans le civil un bodybuilder et entraineur sportif professionnel. Ses mesurations sont taurines ! Taille : 1,75 m / Poids : 97 kg / Poitrine : 127 cm / Tour de taille : 76 cm / Cuisses : 66 cm. Quant à la bite, aucune info officielle. Est-ce que cela signifie qu’elle n’est pas son atout majeur et que le nouveau TitanMan sera essentiellement passif dans ses scènes ?

C’est en février 2017, lors de la Saint-Valentin, que sortira sur le site de Titan sa première scène avec un autre exclusif de TitanMen, Dallas Steele. Et en mars 2017 il sera dans un biopic porno basé sur la vie de Jesse Jackman, autre exclusif de Titan. On a hâte de voir ça !!!