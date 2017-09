L’année dernière à Londres, la super porn star hollandaise Logan Moore nous avait accordé une interview exclusive, riche d’informations. Il y a quelques semaines, il nous avait répondu sur sa relation avec Dato Foland, l’acteur d’origine russe qu’il avait immédiatement proposé pour être son partenaire lors du show hard de notre « Opening Night Party » au « Dépôt ». Et le jour en question, le 16 septembre, nous retrouvons les deux hommes, quelques heures avant la soirée événement…

Logan, tu as subi en avril dernier une rupture amoureuse qui aurait mis KO n’importe qui. En te suivant sur Twitter, on apprend qu’un compatriote vient de se choisir le même nom que toi pour faire du porno, ce qui ajoutera à la confusion, et que juste avant de quitter la Grèce pour la France, tu as perdu ton portefeuille avec tous tes papiers. Et là, tu es avec nous, beau, souriant… Quel est ton secret pour garder la pêche ?

Logan Moore : Malgré toutes les merdes qui m’arrivent ? C’est vrai que ça a été dur pour moi dernièrement. Mais j’aime mon métier, j’aime ce que je fais, c’est ça qui me rend heureux. Si je n’avais pas ça, je ne sais pas où j’en serais. Il y a une bonne atmosphère et c’est elle qui m’irrigue. Quand je fais un show comme ce qu’on va faire ce soir, tout le monde est content. Et c’est qui me motive à continuer.

Tu viens relativement souvent à Paris pour faire des shows. Y-vas-tu aussi juste pour le plaisir de visiter la ville ?

Logan Moore : Principalement pour le travail, plus trop actuellement pour le plaisir. Je travaille non-stop. La plupart du temps quand je vais dans une ville, je repars aussitôt le travail fait.

La veille tu étais encore en Grèce. C’était aussi pour le boulot ?

Logan Moore : Oui, c’était pour un photo-shoot de la marque Modus Vivendi. Je serai le visage de leur nouvelle collection.

C’est génial ! D’ailleurs je dois repréciser encore pour ceux qui ne t’ont vu que dans des films que tu es pour de vrai magnifique. Et le bleu de tes yeux est WOAW !!!

Logan Moore : Merci. (Rires.)

Quand je fais face à un acteur porno qui a un physique de top modèle et de star hollywoodienne, je me dis toujours qu’il aurait suffit de je ne sais quoi pour qu’il le soit aussi. Est-ce que toi-même tu y penses ?

Logan Moore : Oui et la réponse est facile. Pour le cinéma, dans mon pays, ils sont très stricts en matière de langage. Or je parle un dialecte différent et on me dit que je n’ai pas l’accent hollandais. Pour ce qui est du mannequinat de mode, même si je ne suis pas gros, je n’ai pas de tablettes de chocolat. Or si on n’a pas ça, c’est très difficile. Mais ce n’est pas grave. Nous avons tous des talents différents. Je suis danseur professionnel et je fais du porno.

Et grâce à ta notoriété porno, tu parviens à être mannequin d’une marque de sous-vêtements. Pas mal ! Est-ce que comme pour Dato, c’est le fait d’être tombé amoureux d’un acteur X qui a été ta porte d’entrée dans l’industrie du porno gay ?

Logan Moore : Non. Ce sont les studios qui me réclamaient depuis des années. Et à 26 ans je me suis décidé d’essayer, et voilà.

Et ce n’était pas pour un studio hollandais. Il y a quelque chose qui m’a toujours surpris au sujet des Pays-Bas. C’est un pays qui est perçu comme extrêmement libre en matière sexuelle…

Logan Moore : Oui, nous sommes très sexuels.

… Or à ma connaissance, même si certains studios ont leur siège fiscale en Hollande, il n’y a pas de véritable production sur place. Comment est-ce possible ? Ton pays est pourtant un vivier de beautés qu’on retrouve dans les magazines de mode.

Logan Moore : C’est vrai que nous sommes très peu d’acteurs de porno gay. En fait la réponse vient justement de ce que nous, les Hollandais, sommes très libres sexuellement. Nous ne sommes pas de gros consommateurs de porno parce que nous sommes dans l’action.

Le vrai plutôt que le virtuel… Comme c’est fascinant !!! (Rires.) Par rapport à Dato, tu changes davantage de styles et de rôles sexuels dans tes films. Est-ce quelque chose de réfléchi ? Est-ce que tu te dis que pour continuer dans le métier, tu dois changer constamment.

Logan Moore : Oui, il y a de cela. Mais certains studios te demandent d’être très viril, très poilu. Mon poids varie aussi en fonction des lieux de tournage. Quand je suis aux USA, je perds des kilos parce que la nourriture là-bas ne me convient pas. J’arrête de manger. Ou je ne prends que des jus de fruit frais, des aliments non traités. Pour ce qui est des rôles sexuels, je suis un vrai bélier dans le sens où ce signe du zodiaque est réputé pour son adaptabilité. En privé, j’aime être passif. Mais quand je rencontre quelqu’un qui est strictement passif, je m’adapte naturellement à lui. En fait c’est comme dans les films : je peux tourner toutes sortes de scènes.

Quelles sont tes passions ?

Logan Moore : La danse, bien sûr. Je suis dingue de tout ce qui tourne autour des zombies, films, séries, jeux vidéo, comme « Walking Dead » et « Resident Evil ». Et puis surtout j’aime retrouver mes amis et ma famille.

Et tes lectures ?

Logan Moore : Pour être honnête, je ne lis pas beaucoup. Ni roman, ni magazine. Les seules news que je lis sont sur Facebook. Je ne connais rien d’autres. (Rires.)

Ton acteur porno préféré, en plus de Dato ?

Logan Moore : Il n’y a que lui, et il le sait.

Dato Foland : Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de tomber amoureux d’un de tes partenaires ?

Logan Moore : (Hésitation) Non. (Mais Logan nous rappelle ce qu’il avait évoqué l’année dernière. Son attraction immédiate et puissante envers Adam Ramzi sur le tournage du film On The Lookout)

Logan et Adam Ramzi se sont vraiment kiffés dans On The Lookout – Photos : NakedSword

À ce soir !

La venue de Logan Moore à notre Opening Night Party lui a permis de retrouver entre autres mr Pam qui a réalisé On The Lookout. Et comme François Sagat est de retour sur le marché, on se dit que le Hollandais et le Français vont certainement travailler ensemble… Photo : TheGayRepublic

Logan et Dato Foland ont aussi offert un show mémorable. Les deux Européens n’ont vraiment fait qu’une bouchée du beau gosse américain Colton Grey… Photos : Thom