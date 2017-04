Coup de tonnerre dans le monde fantasmatique du X gay. Le Batave Logan Moore s’est fait plaquer par son fiancé britannique Josh Rider, renommé en janvier 2017 Josh Moore comme témoignage de leur couple. Par une vidéo postée sur Twitter, logan a révélé hier que son fiancé l’avait quitté il y a deux semaines. Parfois au bord des larmes, il ne manifeste aucune rancœur. Juste de la tristesse…

Bad news! Sorry guys this happened two weeks ago im sick from what happened and sorry for all future jobs but Josh doesn’t wanna work! LM pic.twitter.com/LYKMyrBgYl — Logan Moore (@LoganMoorePorn) 19 avril 2017

Mais les heures passant, Logan se fait de plus en plus vindicatif envers son ex :

Je suis sous le choc. Il me demande de l’épouser, de l’aider financièrement, de déménager et de prendre mon nom, et soudainement il me quitte !? … Je ne veux plus qu’il utilise mon nom. Il n’en a pas le droit. Nous ne sommes plus ensemble à cause de lui. Alors il n’a aucun droit sur ma renommée et mon nom.

Logan Moore

Et d’ajouter sur Instagram :

J’ai découvert qu’il jouait à un jeu pervers !

Logan et Josh Moore quand ils étaient heureux en couple… – Photos : Instagram

Suite aux accusations de Logan, l’image de son ex n’est pas flatteuse. Alors Josh s’est manifesté aujourd’hui sur son compte twitter pour apporter cette réponse :

Trois choses à retenir :

1- Je ne quitte pas le porno

2- Il y a toujours deux versions dans une histoire, alors ne jugez pas.

3- Je ne vais pas changer mon nom

Josh Moore

On se souvient que Logan Moore avait connu une autre relation qui s’était mal terminée avec Théo Ford. Pourtant, pour l’avoir rencontré plus d’une fois, l’équipe de PinkX peut dire que c’est vraiment quelqu’un de très sympathique et de pas compliqué. En plus il est canon ! On serait plus d’un à vouloir le consoler !!!

Dans l’une de leur dernières prestations communes, ils apparaissaient identiques. C’était pour CockyBoys, avec Ricky Roman…