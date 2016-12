De l’importance dans le porno de se choisir un nom à la fois fantasmatique et en accord avec son physique !!! Avec sa blondeur relativement rare dans le porno gay français, le séduisant et sexy Ludwig ne passe déjà pas inaperçu. Mais ce prénom germanique accentue sa blondeur tout en lui donnant d’office un prestige inhabituel pour un new cumer ! Par association d’idées, on se plaît à penser au film « Le crépuscule des Dieux » de Visconti ainsi qu’à Helmut Berger, acteur alors au faîte de sa beauté, qui incarnait justement Ludwig II, roi de Bavière, dans le film de Visconti. Comment ne pas succomber à l’envie d’en savoir plus sur cette graine de star ? Il nous a tapé dans l’œil dans « Bizutages de culs » et il tient l’un des premiers rôles dans « Les Inconscients – Part 1 et Part 2 » de Menoboy, qui est diffusé ce dimanche sur PinkX à partir de minuit . L’interview s’imposait…

Ludwig, qu’est-ce qui t’a donné envie de faire du porno gay ? Et qu’est-ce qui te donne envie de continuer ?

Je dirais que le porno m’est apparu comme une suite logique dans l’évolution de ma sexualité, comme une forme d’exhibitionnisme poussée à son paroxysme. Je me sens bien sur les tournages. On ne sait jamais ce qui nous attend. C’est assez excitant de partir « à l’aventure » et de prendre son pied devant une caméra.

De quand date ton premier tournage porno ? Était-ce mieux que ce que tu imaginais ?

Mon premier tournage a eu lieu en février 2016. Je n’avais pas d’idée préconçue. J’y suis allé avec une bonne dose d’appréhension – comme tout un chacun devant l’inconnu – mais sans arrière pensée.

Est-ce toi qui as choisi ton pseudo ? Il te va très bien !

La question s’est posée lors du premier tournage. J’en ai eu l’idée et l’ai soumise aux autres acteurs et à Ludo de Menoboy. Ca a fait l’unanimité ! Sinon, j’avais pensé à Thor, mais bon, je pense que c’est beaucoup trop prétentieux pour moi. (Rires.)

Photos : Les Inconscients / Menoboy

Qu’as-tu le plus apprécié en travaillant sur « Bizutages de culs » de HPG et « Les Inconscients » de Menoboy?

La simplicité. On ne se prend pas la tête sur un tournage. Et surtout, lorsqu’il y a des nouveaux comme moi, on est beaucoup à leur écoute. C’est une petite famille/troupe qui se crée durant le tournage, c’est marrant de voir l’évolution de chacun au cours d’une semaine ou même juste au fur et à mesure des scènes.

Quel est ton point fort sexuel ? Ce qui fait que tu es un bon coup ?

Je pense que je suis à l’écoute de mon partenaire, même si on peut me voir dans des scènes relativement hardos, c’est d’un commun accord et j’y prends d’autant plus de plaisir que mon binôme s’éclate alors que c’est moi qui l’éclate. (Rires.)

Photos : Bizutages de culs / HPG

Avec quel(s) acteur(s) aimerais-tu tourner une scène ?

Je n’ai pas d’archétype préconçu du « mec parfait », bien sûr les abdos saillants et les muscles gonflés me plaisent mais du coup je n’ai pas de fantasme particulier sur un/des acteurs en particulier. J’ai en revanche un fantasme qui me suit depuis quelques temps, c’est celui de faire du bondage.

Si tu étais un super-héros, quels seraient tes super-pouvoirs ?

Pouvoir lire dans les pensées, ça me ferait vraiment triper.

Quelle scène aimerais-tu tourner demain ?

J’ai beaucoup d’envies et je pense n’en être qu’à mes tout débuts, donc je vous invite à me suivre, ainsi vous le découvrirez vous-même.

Avec grand plaisir !!!

Les Inconscients est à retrouver dès dimanche sur la live TV de PinkX.FR