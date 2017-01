Les cosmétiques Lush (spécialisés dans les savons parfumés fait maison) viennent de sortir une nouvelle campagne à l’occasion de la Saint Valentin. « L’amour, c’est tout partager : ses joies, ses rires, et même sa bombe de bain Lush » peut-on lire sur le twitter français de la marque ! Et on a le plaisir de voir que c’est un couple gay plutôt complice qui a été choisi pour illustrer la campagne !

L’amour, c’est tout partager : ses joies, ses rires, et même sa bombe de bain Lush 💞 #bathgoals https://t.co/NfROpQeW6B (📸:@lushcosmetics) pic.twitter.com/sC4g3kwpNl — LUSH France (@LushFr) 21 janvier 2017

Ce n’est pas vraiment une surprise : Lush s’est toujours montrée très gayfriendly, n’hésitant pas à afficher régulièrement dans ses magasins des messages de soutien pour les droits homo ! Pour les filles, c’est sur leur twitter américain qu’il faut aller avec un message en guise de soutien à toutes celles qui ont participé à la « Women’s march » anti-Trump de ce week-end.